Emma Marrone e Jake La Furia, due colossi della musica italiana, sono stati ospiti del podcast 2046. I due hanno parlato di discografia, nuove tendenze musicali, l’influenza dei social media e hanno condiviso aneddoti personali, rivelando anche qualche confessione inaspettata. Emma, cantautrice di successo da oltre 15 anni, e Jake La Furia, membro fondatore del leggendario gruppo rap Club Dogo e prossimo giudice di X Factor, si sono seduti al microfono di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli per una chiacchierata senza filtri.

Entrambi hanno offerto prospettive uniche e sincere su temi rilevanti del panorama musicale contemporaneo. Emma Marrone ha raccontato come i numerosi cambiamenti nel settore discografico non l’abbiano mai spiazzata. Al contrario, questi mutamenti le hanno permesso di rigenerarsi e reinventarsi continuamente: “A me questo continuo cambiamento non mi ha spiazzato, mi ha dato la possibilità di rigenerarmi, di reinventami e ricrearmi e anzi in questo periodo personalmente complicato, sto vivendo uno dei momenti più floridi della mia carriera”.





Emma Marrone dopo la visita di controllo: “Piango di gioia”

Da settimane in giro per l’Italia, da un palco a un altro, in queste ore Emma Marrone ha voluto fare un annuncio ai suoi fan. Ha voluto comunicare a tutti i suoi fan di stare bene dopo l’intervento delicato di cinque anni fa. “Oggi il mio amico van mi ha portata prima a Bologna – ha spiegato Emma – Ho fatto la visita di controllo. Va tutto bene. Piango di gioia. Festeggio stasera (ieri, ndr) a Reggio Emilia. Canterò con tutto il mio cuore per la bella notizia di oggi”.

“Mi raccomando fate sempre i controlli e non trascurate la vostra salute. Con immenso amore”. La scoperta della malattia è avvenuta per caso nel 2009: “Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi aveva proposto di fare la sua stessa visita, assicurandomi che la dottoressa era brava. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno”, aveva raccontato Emma, poi l’intervento per la rimozione delle ovaie e oggi, finalmente, la bellissima notizia.