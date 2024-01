Valeria Marini, è finita la storia con il deputato Gimmi Cangiano. L’indiscrezione delle ultime ore parla di amore al capolinea per la giunonica soubrette e l’esponente di Fratelli d’Italia. di loro due si era iniziato a parlare la scorsa estate quando furono pizzicati da Diva e Donna a darsi baci e carezze sull’isola di Ponza insieme ad alcuni amici. I due non hanno mai parlato molto della loro storia, ma si sono presentati spesso insieme ad eventi pubblici.

E proprio nel corso di un evento organizzato da Valeria Marini si è scoperto che la loro storia è giunta al termine: “Sono una persona single” ha dichiarato Calogero, questo il vero nome, Cangiano ai microfoni di Striscia La Notizia. Tutto qui? Mica tanto. C’è infatti chi mormora che in questo momento l’ex di Valeria abbia una relazione con un’altra donna, l’ex miss Italia Denny Mendez.

La fine della storia tra Valeria e Gimmi, l’ombra di Denny Mendez

Secondo le ultime indiscrezioni Valeria Marini e Gimmi Cangiano si sono lasciati. Per la showgirl si tratta dell’ennessimo naufragio di un rapporto poco dopo la fine della relazione con l’imprenditore Eddy Siniscalchi. Inoltre si parla di un legame tra Gimmi e Denny Mendez. Cosa c’è di vero?

Quello che sappiamo è che Denny Mendez si è lasciata da poco con Oscar Generale. I due hanno avuto una bambina, India Nayara, nata a Los Angeles il 9 settembre 2016. I diretti interessati non confermano né smentiscono. C’è chi sostiene che Gimmi e Denny siano soltanto amici, chi invece punta su qualcosa di più intenso.

Dunque Valeria Marini continua a non trovare la serenità in amore. In passato il volto noto della tv ha avuto una relazione con Vittorio Cecchi Gori: “Mi sarebbe piaciuto avere un figlio da lui – ha detto la showgirl – Sarebbe stato il coronamento della nostra storia d’amore”. Poi il matrimonio con l’imprenditore Giovanni Cottone, annullato 4 mesi dopo dalla Sacra Rota perché lui era già sposato: “Era sposato in chiesa e aveva occultato tutti i documenti. Sono stata ingannata come persona. Gli serviva una persona perbene e famosa. Era tutto combinato. Il matrimonio è durato due mesi ma non lo vedevo mai. La proposta di matrimonio era un’ossessione perché doveva raggiungere quello scopo. Non è un pezzo della mia vita, è stato un errore. L’ho sposato perché ho ceduto alle sue richieste continue”.

