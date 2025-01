Mesi dopo l’addio Sossio Aruta ha voltato pagina, nel suo cuore dopo Ursula Bennardo c’è una nuova donna. La separazione da Ursula non era stata indolore anzi, era stata colorita da uno scambio di accuse feroce. Da tempo i due si scontrano su questioni legate alla figlia. Sossio ha più volte dichiarato che Ursula gli permetterebbe di vedere poco Bianca, mentre lei, dal canto suo, lo ha accusato di impedirle di pubblicare foto della bambina su Instagram, interpretando questa richiesta come una ripicca.

Pur avendo espresso in passato il desiderio di mantenere un rapporto civile per il bene della figlia, le nuove tensioni dimostrano quanto sia complicato per entrambi trovare un equilibrio. Dopo l’addio da Ursula la vita per Sossio è molto cambiata.





Uomini e Donne, Sossio Aruta ha una nuova fidanzata

“Non mi sarei mai allontanato da mia figlia. Purtroppo, non avevo una casa a Taranto ed è stato difficile trovarla nell’immediato e avendo perso il lavoro da poco, mi sono ritrovato a dover andar via. L’unica soluzione era tornare nella mia città. Purtroppo, oggi mi ritrovo a 53 anni a ricominciare un’altra vita, perché da 6 anni avevo investito su una città, una famiglia, degli amici”.

“A Taranto avevo tutto: la mia barca, perché ho l’hobby della pesca, avevo la mia famiglia e gli amici”. Dopo quei mesi terribili sembra tuttavia tornato il sereno nella vita dell’ex Uomini e Donne. Scrive Isa e Chia come: “L’ex calciatore – che dopo nove mesi dalla rottura con Ursula aveva ammesso di sentirsi pronto per tornare a Uomini e Donne – avrebbe ritrovato l’amore”.

“Al fianco di una ragazza mora. Il 52enne ha infatti pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae intento a baciare una donna della quale non ha mostrato il viso. “My love” è l’inequivocabile messaggio che Sossio ha aggiunto allo scatto condiviso sui social”.