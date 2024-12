Sono passati pochi giorni dall’incidente avuto da Gustavo Rodriguez, il papà di Belen, Cecilia e Jeremias. Lo scorso 5 dicembre l’uomo, 65 anni si trovava all’interno di un capannone industriale affittato come deposito a Gallarate, in provincia di Varese, quando per cause accidentali è divampato un incendio. Le ultime informazioni a riguardo hanno raccontato delle ustioni riportate e del ricovero in ospedale, prima a Varese poi a Milano.

E a parte i post pubblicati su Instagram dalla figlia più piccola come “Forza papà”,nulla di ufficiale è trapelato fino a ora. I fan se la sono anche presa con Belen, come abbiamo raccontato nell’articolo qui sotto, perché non ha dato aggiornamenti e, anzi, sponsorizzato solo i suoi prodotti in un momento così delicato per la sua famiglia. Ma ora a rompere il silenzio è la signora Rodriguez.

Gustavo Rodriguez, come sta dopo l’incidente

Nelle scorse ore Veronica Cozzani ha postato una foto della sua famiglia e risposto a chi le ha chiesto notizie sulle condizioni di salute del marito. “Uno para todos y todos para uno! Sé que te vas a poner bien!”, ossia “Uno per tutti e tutti per uno! So che starai bene”, ha scritto su Instagram sotto uno scatto tutti insieme, figli inclusi.

Non solo, sempre la mamma di Belen, Jeremias e Cecilia ma rivolgendosi ai follower: “Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile! Sono una carezza per l’anima!”. Una situazione complessa, dunque, ma che per fortuna sembra in via di miglioramento. E infatti a chi tra i commenti le ha chiesto come stesse Gustavo ha risposto “Meglio”, parola che lascia davvero ben sperare.

“Papà tutti i giorni dimostra di essere fortissimo. Tutti i giorni fa un passito avanti. Forza Papà, Ti amo”, ha scritto invece Cecilia Rodriguez , che è tornata sui social per ringraziare tutti del sostegno avuto in questi giorni. Per la cronaca anche Belen ha condiviso la foto di mamma Veronica: tutta la famiglia è unita e fa forza a papà Gustavo.