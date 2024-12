Tanta paura per Gustavo Rodriguez: nei giorni scorsi il padre di Belen, Cecilia e Jeremias è rimasto ustionato a seguito di un incendio. L’incidente si è verificato lo scorso 5 dicembre in un capannone industriale di Gallarate, in provincia di Varese, dove Gustavo stava utilizzando uno spazio come deposito. Il 65enne è riuscito a scampare alle fiamme, ma ha riportato ferite e ustioni alla testa e a entrambi gli arti.

Per questo motivo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese da dove poi, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano per ricevere cure più specializzate. Al momento non ci sono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute ma, stando a quanto riportato di recente dal Corriere della Sera, non è in fin di vita, anche se la sua prognosi continua a essere riservata.

Belen, critiche dopo il ricovero di papà Gustavo

Gustavo Rodriguez è un personaggio ben noto al pubblico e non solo perché ha tre figli famosi. Ha infatti partecipato come naufrago all’Isola dei famosi nel 2022 insieme a Jeremias e comprensibilmente la notizia del suo incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i fan e i follower della famiglia argentina.

Ma a proposito di figli, l’unica dei tre fratelli a pubblicare contenuti sui social dopo quello spavento è stata Cecilia. Prima uno scatto delle sue nozze nin cui il padre la tiene per mano e la didascalia “Forza papà”, poi un estratto del discorso che il padre ha fatto durante il matrimonio. Jeremias non è per niente social, ma Belen sì e i fan ci sono rimasti male del suo silenzio.

Vero è che di recente la più famosa dei Rodriguez ha cambiato molto la tipologia dei suoi post su Instagram ma a parte alcune foto dei figli ha usato raramente i social per raccontare la sua vita privata. E lo ha fatto anche stavolta, tornando su Instagram con due Storie di sponsorizzazione che hanno fatto storcere il naso ai fan. Magari erano programmate da accordi commerciali, ma per molti non sarebbe una giustificazione. Tutti a chiedere e ad aspettarsi (e a criticare, come si può leggere tra i commenti al post qui sotto rilanciato da una sua pagina fan) notizie sul padre. Da “Poteva evitare” a “Che vergogna col papà in ospedale”, si legge sotto al foto di Luna con il papà.