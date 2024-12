La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra proseguire a gonfie vele, con la coppia che non nasconde più la sua relazione. Dopo i primi pettegolezzi che li volevano vicini e le foto paparazzate dal settimanale Chi durante una cena, ora anche il settimanale Oggi ha pubblicato immagini che li ritraggono insieme, sorridenti e felici, trascorrendo del tempo non solo come coppia, ma anche con i rispettivi figli: Leone e Vittoria, i due bambini che Chiara Ferragni ha avuto con Fedez, e i tre figli di Giovanni, nati dal matrimonio con l’ex moglie, Nicole Moellhausen.

Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni, è figlio di Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli e già presidente di Telecom Italia, e di Cecilia Pirelli, erede di una delle famiglie industriali più influenti d’Italia. Dopo la separazione di Chiara da Fedez, l’imprenditore è diventato il nuovo compagno della Ferragni.

Stando a quanto riferito da alcune fonti vicine alla coppia, Giovanni avrebbe già acquistato un regalo molto speciale per Chiara Ferragni: un anello dal valore notevole, che ha suscitato grande curiosità. Per la Ferragni, questo è senza dubbio un momento di rinascita, soprattutto dopo le difficoltà vissute nell’ultimo anno, dalla controversa vicenda del “pandoro gate” alla fine del matrimonio con Fedez. Chiara ha già presentato Giovanni ai suoi figli, Leone e Vittoria, e sembra che i bambini ormai lo chiamano “l’amico di mamma”.

In queste ore Fabrizio Corona ha lanciato una vera bomba sui due. L’ex re dei paparazzi ha parlato della coppia durante una sua ospitata a Gurulandia. “La profezia è questa”, ha esclamato Corona. “Entro aprile 2025, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera annunceranno che aspettano un bambino! Non sbaglio, segnatevi questa data. Non ritratterò mai questa previsione”.

Fabrizio Corona ha anche rivelato un dettaglio interessante sulla loro relazione. Secondo lui, Chiara non si riferisce a Giovanni come “fidanzato”, ma lo chiama “compagno”, nel senso di “compagno di vita”, suggerendo che la relazione stia evolvendo in modo solido e serio, soprattutto dopo il turbolento anno che Chiara Ferragni ha attraversato.

“Auguro a Chiara tanta felicità, se lo merita”, ha continuato Corona, nonostante la sua lunga amicizia con Fedez. “In effetti, ho visto un’intervista di Elisabetta Canalis, che ha detto una cosa molto bella: si può innamorarsi di chi ci ama, e io credo che questo dica tutto.” Se la “profezia” di Corona dovesse rivelarsi corretta e Chiara Ferragni dovesse effettivamente essere incinta, si tratterebbe del suo terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, avuti dall’ex marito Fedez. La relazione con Giovanni Tronchetti Provera sembra dunque consolidarsi sempre di più, portando la Ferragni a un nuovo capitolo della sua vita.