E così l’edizione più chiacchierata della storia di Ballando con le stelle si è conclusa con la vittoria di Bianca Guaccero. Sabato scorso la conduttrice di Bitonto ha trionfato alla finale del programma del sabato sera di Rai 1 che l’ha vista alzare l’ambita coppa insieme al suo partner, di ballo e ormai anche di vita, Giovanni Pernice.

Sì perché in pista, oltre a dare prova del suo incredibile talento da ballerina, Bianca Guaccero ha anche trovato l’amore. Fin dalle prime puntate, infatti, è apparsa affiatatissima con il professionista che l’ha accompagnata alla scalata verso il successo. Poi, col passare delle settimane, quella complicità si è tramutata in qualcosa di più.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice dopo Ballando, tattoo insieme

Dunque Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono una coppia. Con un look coordinato total black i due hanno alzato la coppa a Ballando con le stelle e fopo la vittoria la conduttrice ha svelato che adesso c’è un’ulteriore prova per loro proprio per Natale: “A Bitonto, tutti insieme. Conoscerà la mia grossa grassa famiglia pugliese“.

Di lui ha detto che è “uno galante, mi apre lo sportello, mi porta le borse. È uomo di altri tempi. Ha grandi valori, molto solidi e anche questo ci accomuna”. Insomma, oggi non può fare a meno di godersi la vittoria, l’amore e anche la ritrovata popolarità dopo l’ultimo anno difficile. E visto che con Giovanni ormai fa coppia fissa insieme hanno deciso di incidere sulla pelle un momento che li accomuna.

Tattoo di coppia: la data 21/12/2024 nella parte interna del polso. Nessuna didascalia, nessun disegno e nessuna decorazione perché è un giorno che parla da solo. È quello in cui hanno vinto Ballando con le Stella. “Una data incancellabile”, ha scritto Bianca Guaccero nella Storia che mostra il tatuaggio accanto all’emoticon di una medaglia.