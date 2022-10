Per Stefano De Martino un regalo personale da 2 milioni di euro. A riferire la notizia la pagina Instagram Pipol Gossip, che ha anche pubblicato alcuni brevi video postati dal conduttore televisivo. Il marito di Belen Rodriguez ha sorpreso tutti con questo nuovo acquisto stellare. Davvero impressionante la decisione presa dall’uomo, che ha mostrato a tutti ciò che è riuscito ad accaparrarsi. Parliamo di una villa strepitosa, che è localizzata tra l’altro in uno dei posti più magnifici dell’intera Italia.

Ebbene sì, Stefano De Martino ha deciso di non badare proprio a spese e di farsi un regalo di 2 milioni. Una villa da far brillare gli occhi a tutti, non a caso in tanti si sono complimentati. E Belen Rodriguez, invece, nel corso della sua ospitata a Verissimo ha rivelato su di lui: “Ma in questo marasma, posso dire che oggi ho la certezza di amarlo davvero tanto. È tornato da me anche se ho un’altra figlia… è davvero incredibile”, ha aggiunto ancora la showgirl sudamericana a proposito della serenità ritrovata.

Stefano De Martino, regalo da 2 milioni a se stesso: una villa da sogno

In particolare, tutti erano rimasti sorpresi dal filmato pubblicato da Stefano De Martino, che si era immortalato con delle chiavi in mano e mentre faceva una passeggiata in spiaggia col bellissimo mare davanti a sé. E si è poi compreso che si trattava del suo nuovo regalo personale, del valore di 2 milioni, che ha fatto impazzire tutti i follower. Una villa che tutti sognerebbero di avere, ma che purtroppo non è ala portata di tutti dato il prezzo stellare. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato rivelato su questa nuova dimora.

Questo l’annuncio di Pipol Gossip: “Stefano De Martino: si fa la casa ‘milionaria’ a Posillipo con passaggio privato in spiaggia. Valore di 2 milioni di euro. Stefano De Martino, da poco, ha comprato casa a Posillipo, dentro un parco privato, con passaggio diretto in spiaggia. Ecco la spiegazione del video postato oggi. De Martino, ha comprato la casa da capogiro al costo di quasi 2 milioni di euro. In quelle zone, di solito, abitano calciatori. Stefano, conduttore, si conquista così il suo ‘godere’ dopo anni di lavoro e gavetta”.

Questi alcuni dei commenti dedicati a De Martino: “Ecco un esempio di uomo che si è fatto da solo con la gavetta. Esempio di determinazione, auguri”, “I sacrifici ripagano sempre, auguri Stefano per il tuo acquisto”, “Ha realizzato un sogno lavorando”, “Complimenti, goditi quello che ti sei meritato con il lavoro e il sacrificio”.