Un successo strepitoso quello di Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi. Un successo che neppure nei suoi sogni il conduttore avrebbe immaginato. Di questo e di tanto altro ha parlato nel corso di un’intervista esclusiva a Vanity Fair, nella quale ha raccontato anche del dopo Belen Rodriguez e del suo rapporto attuale con l’amore. Prima però ha spiegato di come si ritenga una persona estremamente fortunata. Poi ha parlato di cosa sta succedendo ora nella sua vita privata.

“Non c’è nessuna. O meglio: nessuna ha resistito a lungo. Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, diciamo secondo anello, quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo”.





Stefano De Martino: “Al momento sono single”

Poi ha parlato di come Santiago vive questa situazione e del suo rapporto con il figlio: “Siamo passati dal non parlarne – dopo la separazione ci vuole un tempo di decantazione – a non escluderlo. Ha la percezione di una mia vita al di là di quella genitoriale: sa che papà ha 35 anni, incontra delle donne, gli piacerebbe conoscere una futura compagna, e queste cose accadono quando lui non c’è. Adesso non gli dispiacerebbe se mi fidanzassi”.

E ancora: “Gli dedico più attenzioni di prima. Mi piace se dormiamo insieme, e adoro i nostri “attacchi d’amore”, un segnale che scatta e che ci fa lanciare tutto quello che abbiamo in mano per abbracciarci. È la cosa che mi mancherà di più se, da grande, non la vorrà più fare”.

Chiarisce che il rapporto con Belen Rodriguez è migliorato: “Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”. I due hanno ufficialmente divorziato “abbiamo depositato i documenti” ed è impossibile un ritorno di fiamma tra loro “non succederà più”. E anche Belen lo sa.