“Sta con un’altra del Grande Fratello”. Edoardo, l’ex di Anita, pizzicato con ‘lei’. Solo qualche giorno fa abbiamo parlato di uno degli uomini più discussi nella casa del Grande Fratello 2023, nonostante lui non fosse un concorrente. Eh no, perché Edoardo Sanson, qualcuno lo ricorderà, è stato lo storico fidanzato di Anita Olivieri lasciato in diretta nazionale dopo la cotta per Alessio Falsone.

“Una delle figure più atroci mai fatte in televisione”, qualcuno l’ha definita, quella di Anita. Che poi, come chiunque avrebbe facilmente prevedere, le cose tra lei e il Falsone sono crollate poco tempo dopo la fine del reality e quindi allo sgonfiamento della popolarità. Chi invece è rimasto nel cuore di mezza Italia è sempre stato Edoardo, ragazzo rispettoso e sempre lontano dai riflettori, particolare che convince sempre.





“Con un’altra del GF”. Edoardo, l’ex di Anita, pizzicato con ‘lei’

Eppure, proprio il ragazzo in questione potrebbe far parte del prossimo cast di Temptation Island. Amedeo Venza aveva detto a riguardo: “L’ex di Anita ha fatto i casting per Temptation Island“. Ma è proprio così? Per ora nessuna conferma da parte del giovane che nel frattempo sembra continui a mietere vittime (d’amore). Eh sì, perché ora Edoardo Sanson è diventato uno dei più ‘voluti’ della tv, vista la sua tragica storia.

E ora che Anita e Alessio si sono lasciati, in effetti potrebbe essere “il momento di riprovarci con Anita”, chiede qualcuno. E invece no! Deianira Marzano rispondendo a una follower, ha svelato: “Anita è a Torino dove vive il suo ex ragazzo, è stata avvistata in un bar. So che si sono risentiti, me l’ha detto una persona molto vicina. Non dico che sia a Torino per lui o che si siano rivisti, so per certo che si sono risentiti“.

Poi continua: “Edoardo Sanson (ex di Anita) è in vacanza a Marrakech con un’ex gieffina di un’edizione fa. Anita pare abbia preso un bel palo e un punto di non ritorno“. Alessandro Rosica poi vela il nome: “Come immaginavo Edoardo Sanson e Nicole Murgia. Lei non ha bisogno di presentazioni. Ha venduto questa finta relazione per gossip. Mi meraviglio di Edoardo ma forse non era così lontano da ciò che criticava tanto”. E sui social i fan godono: “Vendetta, bravo!”. Chissà se lo rivedremo single e tentatore a Temptation oppure accoppiato…

