“Buona vita!”. Fiori d’arancio per il figlio di uno dei conduttori e attori più amati della televisione italiana. Il celebre papà ha voluto condividere con il pubblico la grande emozione per il matrimonio del suo secondogenito, 29 anni, con la compagna. Ai due sposi, Gabriele e Carla, sono arrivati gli auguri per un futuro radioso, mentre sotto il post pubblicato sui social dal famoso papà si sono moltiplicati in pochi minuti i messaggi di felicitazioni da parte dei tantissimi fan.

Il noto conduttore è apparso sorridente e visibilmente commosso nella foto condivisa per celebrare le nozze. Il rito civile si è svolto domenica scorsa nel municipio di Monaco, seguito da una festa intima e informale. Per l’attore si tratta di una doppia gioia, dato che pochi giorni fa è diventato nonno per la prima volta. Proprio sabato scorso, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva annunciato a sorpresa che l’altro suo figlio, Giacomo, lo aveva reso nonno di un bimbo, Leone.

Ezio Greggio, papà orgoglioso, posa sorridente per una foto vicino agli sposi. Per loro un look casual ma elegante: Gabriele indossava un completo scuro abbinato a sneakers, mentre la sposa ha scelto un blazer bianco e una gonna di tulle, sostituiti poi da jeans strappati durante il party. Tra gli scatti pubblicati, spicca quello del bacio tra i due, immortalato subito dopo il “sì” in municipio. Usciti dall’edificio, gli sposi sono stati accolti dal tradizionale lancio di petali, sorridenti e visibilmente felici. E poi un selfie davanti allo specchio tra Ezio Greggio e Carla, sorridenti.

Le nozze, come riportato da TgCom24, sono state intime e informali. Ezio Greggio ha sempre avuto un rapporto speciale con il figlio e, come si vocifera, ha instaurato una sintonia altrettanto forte con la nuora. Alla giovane coppia sono arrivati anche gli auguri via social da amici vip e colleghi dell’ex conduttore di Striscia la Notizia: Nicola Savino, Maria Grazia Cucinotta, Paola Minaccioni, Costanza Caracciolo e tanti altri.

Giacomo, 29 anni, è nato dal matrimonio di Ezio Greggio con una modella spagnola, Isabella Bengochea, da cui il padre ha divorziato nei primi anni Duemila. Seguendo le orme paterne, il giovane ha intrapreso la carriera di attore, perfezionandosi in prestigiose scuole di recitazione a Londra e New York. La sua neo-sposa, invece, è una creative director in uno studio di interior design.