Una femminuccia in arrivo per la coppia di Canale 5. Diventeranno presto genitori: lo hanno annunciato poco fa con il video del gender reveal party dove, appunto, si è tinto tutto di rosa. “Un cuore che batte… Una vita che si forma… Siamo in dolce attesa“, la didascalia del post condiviso da entrambi. Nelle immagini si vedono parenti e amici a bordo piscina aspettare il momento della rivelazione del sesso.

Lui era team fiocco azzurro, lei team rosa. Non sappiamo il nome che sceglieranno ma di sicuro è una bambina la prima figlia della coppia che anni fa ha partecipato a Temptation Island. Coppia che, nonostante un percorso un po’ travagliato all’interno del programma alla fine è uscita insieme e iniziato un nuovo capitolo della relazione.

Fiocco rosa: la coppia di Canale 5 aspetta una bambina

Tra queste coppie – perché tante altre hanno visto la loro storia d’amore sgretolarsi durante e dopo il docu-reality di Filippo Bisciglia – c’è quella formata da Luca Lantieri e Mariarita Salino. I due fidanzati hanno preso parte alla terza edizione del programma estivo per eccellenza e alla fine sono usciti insieme dal falò di confronto finale.

Nel corso dei 21 giorni trascorsi nei villaggi non sono mancati i tentennamenti, soprattutto da parte di Luca, che era rimasto particolarmente affascinato dalla tentatrice Irene Casartelli. Una volta lasciato l’Is Morus Relais, hanno però dovuto fare i conti con quanto accaduto nel villaggio e così hanno deciso di prendersi una pausa e passare del tempo separati.

Ma hanno superato anche quell’ostacolo: sono tornati insieme e da quel momento in poi non si sono più lasciati. La loro storia, come mostrato anche su Instagram, è proseguita a gonfie vele per tutti questi anni e ora la lieta notizia della prima gravidanza.