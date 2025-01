L’addio dopo 30 anni e 3 figli insieme. Una delle coppie più stabili del mondo vip ha deciso di dividere le proprie strade ma lo ha fatto nel più totale riserbo a dicembre scorso. Solo ora la notizia è uscita: diffusa dai media argentini, confermata da quelli spagnoli e adesso rimbalzata ovunque. Fonti vicine hanno confermato che la separazione è ormai effettiva e che la coppia lo ha comunicato alle persone a loro più care.

La notizia, riportata in modo oramai ufficiale dall’emittente spagnola “El Periodico”, rivelerebbe che la coppia si sia ufficialmente separata, ma già a dicembre ponendo fine ad una relazione durata oltre 20 anni, culminata in un matrimonio che ha resistito per un decennio, per un totale come si diceva di 30 anni. Solo pochi intimi vicini alla coppia che ne conoscono i dettagli.

La coppia si dice addio dopo 30 anni e 3 figli insieme

Pep Guardiola e Cristina Serra si sono separati. La storia d’amore tra l’allenatore del Manchester City e la madre dei suoi figli era iniziata nel 1994, arrivando al matrimonio, in una cerimonia civile intima celebrata a Matadepera, Barcellona, nel 2014. Secondo alcune fonti, la coppia meditava su questa decisione da diversi mesi.

Già dal 2019 in realtà lei aveva smesso di vivere a Manchester, stabilendosi tra Barcellona e Londra per gestire la sua attività di moda mentre Guardiola è rimasto nella città inglese per i suoi impegni professionali col City. La coppia ha avuto tre figli: María, 24 anni, che ha intrapreso la carriera di influencer, Màrius, 22 anni, precoce uomo d’affari a Dubai e Valentina, 17 anni, concentrata al momento ancora sugli studi.

Sempre secondo le indiscrezioni, la separazione di una delle coppie considerate tra le più solide del mondo del calcio è avvenuta senza screzi: questo Natale, con la decisione che era stata già presa, sono stati visti comunque insieme a Barcellona, mentre andavano a teatro con una dei loro figli.