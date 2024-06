Grande Fratello, che fine hanno fatto gli ultimi concorrenti? Beh, sentiamo parlare della vincitrice Perla Vatiero che, dopo aver affrontato alcune polemiche legate a presunte truffe o comportamenti poco trasparenti, continua con la sua attività sui social e non solo. Poi ci sono Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che sembrano essersi riavvicinati, anche se l’attrice è stata beccata con un uomo a pranzo (leggi articolo qui sotto).

È finita, invece, tra Anita Olivieri e Alessio Falsone: “Cari amici, qui per dirvi che io e Alessio abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione – ha fatto sapere l’ex gieffina – Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini”. Al contrario Angelica Baraldi ha invece chiesto al fidanzato Riccardo Romagnoli di sposarla. E Rosy Chin? Beh, lei ha creato un polverone pubblicando alcune foto hot…

Rosy Chin l’ha fatta grossa: pioggia di critiche

Rosy Chin, l’imprenditrice chef titolare del Sushi Yokohama Fusion Experience a Milano, è tornata di tendenza sui social dopo aver pubblicato alcune foto hot. Il pubblico, a quanto pare, non ha gradito e l’ha riempita di attacchi e critiche. L’ex gieffina, per chi non lo ricordasse, è sposata con Paolo La Quosta con il quale ha tre figli. Il suo ultimo post ha provocato un vespaio.

“Oggi ho voglia di celebrare la bellezza ❤️ – ha scritto Rosy Chin a corredo delle foto – la forza e la sensualità di essere donna e mamma 💪🏼 aggiungerei anche una grande lavoratrice tiè 🤣 Osare è parte di me, prendersi cura di sé è un valore. Non rinuncio alla mia femminilità, ai miei principi e alla gioia di mostrarmi per ciò che sono senza paura, viva la pazzia con ironia 😜”.

Nelle foto Rosy compare in lingerie oppure nuda e coperta solo da un lenzuolo. Diverse le critiche: “Solo per ottenere follower e Like si spogliano 😂😂 povera Italia 😂 per soldi cosa non fanno 😂”, “Ma come c’è l’ha il seno???” e “Queste foto non sono realtà, chi ti ha seguito guardando il GF sa come sei e questi Photoshop sono assurdi“. Lei, però, ha risposto: “Tesoro, se fai un lavoro in uno studio fotografico lo fai proprio per ottenere un risultato che esalti e valorizzi“. E ancora: “Questo è un bellissimo servizio fotografico. Nelle mie storie non utilizzo filtri. E comunque approvo e accolgo tutto ciò che può migliorarmi sempre, dentro e fuori”.

