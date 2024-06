Grande novità per l’ex concorrente del Grande Fratello. L’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è stata vinta da Perla Vatiero, ma ovviamente sono stati diversi gli inquilini capaci di mettersi in mostra. Tra questi c’è sicuramente l’attrice Beatrice Luzzi, amatissima dal pubblico, ma anche Massimiliano Varrese, Greta Rossetti e Mirko Brunetti.

Quest’ultimo è stato il bello della casa e ha fatto girare la testa a molte, ma una è rimasta impassibile. Stiamo parlando di Angelica Baraldi che ha legato un bel rapporto con Mirko, ma senza mai andare oltre. E infatti la modella era fidanzata ed è riuscita a trattenersi senza scadere in comportamenti disdicevoli. Adesso per lei arriva una clamorosa svolta nella vita privata.

Angelica Baraldi chiede al fidanzato di sposarla, la lettera

Angelica Baraldi ha scritto una lettera aperta al fidanzato, pubblicata dal settimanal Di Più. La modella di Modena, la cui mamma fece perdere da giovane la testa a Vasco Rossi, ha una storia importante che dura da tre anni con Riccardo Romagnoli. Oggi scrive: “Quei mesi chiusa nella Casa non sono stati solo un gioco, ma una vera e propria prova per me e per la nostra stabilità come coppia”. E la prova è stata ampiamente superata.

Angelica continua: “Prendendo coraggio, vorrei farti una proposta, forse un po’ inusuale quando a farla è una donna, ma tu sai che a me piace andare un po’ controcorrente. Ric, vuoi sposarmi? Vuoi essere mio marito? Già ti immagino con la tua faccia perplessa, mentre pensi: ‘Angelica è impazzita definitivamente…’. Forse sì, ma ragionando sul nostro legame, che in quasi sei mesi nella Casa è stato in grado di resistere alle tentazioni, alla stanchezza, alla distanza e, anzi, ora è addirittura più forte, penso che ormai siamo pronti per il grande passo”.

Angelica Baraldi ha spiegato che non credeva più nell’amore dopo un rapporto finito male: “Ho impiegato tanto tempo per uscire da quella storia, da quell’amore “tossico”, e questo mi ha segnato molto. Ma anche in famiglia le cose non andavano bene. Proprio nel periodo del nostro incontro, infatti, stavo vivendo in prima persona il fallimento del matrimonio dei miei genitori, una separazione molto dura, e questo mi portava a non credere nei rapporti a lungo termine”. Poi però è arrivato Riccardo e per Angelica è spuntato di nuovo il sole. Ora non resta che attendere la risposta del fidanzato…

