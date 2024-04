Anche a Grande Fratello finito i protagonisti continuano a far parlare di sé. E per anni, anche se lontani dal piccolo schermo. E l’ultima notizia arrivata riguarda dei fiori d’arancio: matrimonio in arrivo per l’ex concorrente del reality show oggi influencer con oltre 700mila follower su Instagram. Insieme al fidanzato, anche lui nome noto al grande pubblico, hanno infatti annunciato il matrimonio con un carosello di foto social direttamente da Parigi.

E con tanto di super anello al dito di lei. “She said yes”, ha detto sì, la breve ma più che eloquente didascalia lasciata sotto a uno degli ultimi post. Quello, appunto, che dà notizia delle nozze e ha già fatto il giro della rete. Stiamo parlando di Floriana Messina e Diego Loasses. Lei, 35 anni e originaria di Potenza, in Basilicata, ha partecipato alla dodicesima edizione del Grande Fratello.

Fiori d’arancio per l’ex GF: ha detto Sì

Dopo l’esperienza nel reality di Canale 5, Floriana Messina ha partecipato in diverse occasioni a Pomeriggio 5 nel ruolo di opinionista del talk in passato condotto da Barbara D’Urso e oggi affidato a Myrta Merlino. Diventata influencer, da anni è legata sentimentalmente all’imprenditore e calciatore Diego Loasses.

Come riporta il sito Isa&Chia, la coppia prossima al grande passo ha però attraversato un momento di crisi anni fa. Era il 2015 e, stando ai rumor circolati in quel periodo, lui aveva avviato una frequentazione con Nina Moric, ex di Fabrizio Corona e madre di suo figlio Carlos Maria.

Queste naturalmente erano le voci che, per la cronaca, non furono mai confermate dai diretti interessati. Di certo c’è che dopo un periodo di pausa Diego Loasses è tornato con Floriana Messina e ora hanno annunciato che presto convoleranno a nozze.