Una notizia sconvolge il mondo del gossip. La coppia vip ha annunciato la separazione, infatti il loro matrimonio è definitivamente finito. Entrambi lo hanno comunicato attraverso un’Instagram story sui rispettivi profili. Lo hanno annunciato in una maniera comunque scherzosa, quindi presumibilmente sono riusciti a mantenere un buon rapporto.

Anche perché sono stati insieme davvero per tantissimo tempo. La coppia vip ha infatti spiegato di essere giunti alla separazione dopo oltre 20 anni vissuti assieme e 14 anni di nozze: “Dopo una lunga partita di tennis durate oltre 20 anni, stiamo finalmente mettendo giù le nostre racchette. Nel 2023 abbiamo presentato insieme i documenti per porre fine al nostro matrimonio”.

La coppia vip ha annunciato la separazione dopo 14 anni di matrimonio

La coppia vip, nel comunicato ufficiale inerente la separazione e quindi la fine del loro matrimonio, ha aggiunto: “Abbiamo sempre dato priorità alla nostra privacy e abbiamo lavorato in silenzio verso questo cambiamento. Condivideremo per sempre la nostra devozione e l’amore per i nostri figli. Chiediamo che sia rispettata la nostra privacy“. Si erano messi insieme nel 2001, mentre nel 2010 erano arrivate le nozze.

Ad essersi separati sono l’attore e comico Sacha Baron Cohen e l’attrice Isla Fisher. Quasi un anno fa erano stati beccati più che felici in Grecia, mentre si godevano una bella vacanza estiva. Il fidanzamento ufficiale tra i due erano avvenuto nel 2004. Successivamente hanno avuto tre figli: Olive è nata nell’ottobre del 2007, Elula nell’agosto del 2010 e Montgomery Moses Brian nell’aprile del 2015.

Isla Fisher is single? DIBS https://t.co/zyIpaNQI14 — Harvey Birbman (@cartoonAttorney) April 6, 2024

Isla Fisher, 48 anni, è originaria dell’Australia e ha recitato in tanti film cinematografici come Animali notturni, Il grande Gatsby, Matrimonio per sbaglio e Beach Bum – Una vita in fumo per nominarne alcuni. Sacha Baron Cohen, 52 anni, è noto per aver fatto alcuni personaggi come Ali G, un giornalista kazako e un giornalista di moda austriaco nello spettacolo Da Ali G Show.