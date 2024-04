La coppia di super vip ha deciso di compiere il passo più grande. Infatti, è arrivata la proposta di matrimonio e la risposta di lei è stata decisamente affermativa. Entrambi hanno postato le immagini del momento speciale sui rispettivi profili Instagram e la notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. Gioia enorme per tutti i loro fan, che aspettavano solo questo.

L’annuncio meraviglioso ha colto tutti di sorpresa, infatti nessuno aveva pensato che potesse esserci questa novità imminente. La coppia vip, giunta ormai al terzo anno da fidanzati, ha voluto fare il passo successivo e la proposta di matrimonio ha incantato tutti. Lei ha sfoggiato un sorriso contagioso, a testimonianza del fatto che vuole sposarlo a tutti i costi.

La coppia di super vip si sposa: arrivata la proposta di matrimonio

La coppia vip sta per coronare uno degli obiettivi più importanti della loro vita personale. A livello professionale le cose vanno già alla grande, ma questa proposta di matrimonio rappresenta una svolta intima. L’anello regalato dall’uomo alla sua dolce metà è una meraviglia per gli occhi. La decisione di lui di farla diventare sua moglie è nata, mentre era ricoverato in ospedale dopo un brutto infortunio.

Le nozze saranno tra i due grandi sciatori, Mikaela Shiffrin e Aleksander Aamodt Kilde. Lei ha detto sì e ora si aspetta solo la data ufficiale del matrimonio. Lui, che ha annunciato anche il ritorno sugli sci dopo l’infortunio al polpaccio e la lussazione alla spalla, ha preso questa decisione proprio in un letto d’ospedale. E ora le immagini più belle stanno spopolando ovunque.

Mikaela Shiffrin, sciatrice americana di 29 anni, è la più vincente nella storia della coppa del mondo di sci alpino. Il suo futuro marito, il norvegese 31enne Aleksander Aamodt Kilde, ha vinto invece una coppa del mondo generale, due coppe del mondo di discesa libera, due di supergigante e una coppa europea.