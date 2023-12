La notizia ci ha messo un secondo a girare in rete. Non appena la segnalazione di una fan del Grande Fratello ha raggiunto l’esperta di gossip Deianira Marzano è diventata di dominino pubblico. Angelica Baraldi, scrive la fonte: “è stata avvistata nello stesso albergo dove soggiorna Mirko Brunetti e sono successe molte cose”. Solo sabato scorso, 16 dicembre, Mirko Brunetti è stato al centro delle polemiche dopo l’annuncio, in diretta, di volere lasciare Greta.

"La verità sta venendo fuori…". Grande Fratello, Anita choc su Beatrice: ha detto tutto a Varrese

Decisione che aveva scatenato non solo la reazione del pubblico: “Non capisco come possa comportarsi in una maniera del genere dopo tutto quello che Greta ha dimostrato di volere fare per lui”, si legge sulla pagina Instagram del programma. Sia da parte di Greta che ha definito Mirko un uomo senza attributi (per usare un eufemismo).





Grande Fratello, Mirko Brunetti e Angelica Baraldi insieme in hotel?

Mirko, da parte sua, non ha ancora risposto ufficialmente. E il motivo sembra che abbia avuto modo di consolarsi. Racconta ancora la fonte: “Questa notte mia cugina alloggiava nello stesso posto di Mirko. Ha visto Angelica entrare nella sua camera nel corridoio, perché si ritirava proprio a quell’ora. Ovviamente inutile dirti che non poteva assolutamente fare foto”.

Ma le cose non sarebbero andate proprio così. Perché la fonte viene messa in discussione dallo stesso Mirko Brunetti che ha voluto spiegare tutto ad Amedeo Venza, suo amico. All’influencer ed esperto di gossip il gieffino ha scritto: “Ho scritto anche a Deia. Smentisco assolutamente. Ho il Covid e chiaramente nessuno può entrare nella mia stanza”.

Si tratterebbe quindi di una fake news. Eppure qualcosa non torna se è vero che la smentita è, da sempre, una notizia data due volte. Chi lo sa che non ci saranno sorprese e che tra Mirko ed Angelica sia nato davvero qualcosa? Nelle prossime settimane ne sapremo di più.