Grande Fratello, la frase di Anita a Massimiliano. Nell’ultima puntata di sabato 16 dicembre Alfonso Signorini si è rivolto a Massimiliano Varrese in toni piuttosto duri. Il conduttore ha attaccato il concorrente a causa del suo comportamento con Beatrice Luzzi: “Le frasi che rivolgi a Beatrice appaiono insistenti e fastidiose”.

“Il tema sul rapporto fra uomini e donne nel nostro paese c’è un’attenzione particolarissima, purtroppo per fatti di cronaca nera di femminicidi” ha detto Signorini. Poi sono stati mandati in onda video con le frasi incriminate: “Non mi rendo conto di certe cose, probabilmente – ha detto Massimiliano – Chiedo scusa a tutti, non c’è mai stata intenzione di denigrare Beatrice, chiedo scusa pure a lei”. Quando l’attore è rientrato nella Casa Anita gli ha fatto una considerazione inattesa.

Anita e la dichiarazione a Massimiliano: pubblico infuriato

Dopo la ramanzina di Alfonso Signorini a Massimiliano Varrese nel fuori onda Anita Olivieri ha scelto da che parte stare. Quando l’attore è rientrato nella Casa, infatti, gli ha detto: “Noi ti abbiamo capito e tu sai perché. La verità la sappiamo e la sa chi la deve sapere. Follia”. Poco dopo Anita ha discusso con Beatrice: “Tu spingi le persone al limite. Al limite arrivano le persone con te! È questa la realtà! Spingi le persone al limite!”.

Pure Sara Ricci è intervenuta sulla vicenda però mentre erano in onda. E rivolgendosi al conduttore, ha detto: “Voi state accusando Massimiliano di una cosa che assolutamente non è vera. È un uomo intelligente, dolce. I social e tutti gli altri non hanno saputo leggere nelle frasi e nel comportamento di Massimiliano”. Il conduttore, però, ha ribattuto: “Intanto Massimiliano ha già discusso con noi su questo punto e credo che abbia capito molto bene la questione. E mi dispiace che tu invece non l’abbia compresa proprio per niente”.

Anita agghiacciante, ma come si fa a difendere gli atteggiamenti di Massimiliano solo per andare contro Beatrice?#GF #GrandeFratellopic.twitter.com/cDFvfRToge — chri🎄 (@chrichri1_) December 16, 2023

La discussione nella Casa è proseguita e Alfonso Signorini ha deciso di intervenire: “Giustamente quello a cui avete assistito alimenta le discussioni all’interno del gruppo e mi va benissimo così. Però una linea guida da seguire è chiara. Come sono state chiare le mie parole sia verso Massimiliano che verso Beatrice. E tutti e due per fortuna le hanno capite. Vorrei che la stessa chiarezza venisse fatta con voi. Noi non siamo qui per alimentare le polemiche. Noi siamo qui per costruire. Le cose sono state dette a Massimiliano con estrema trasparenza e con lo spirito di costruzione e collaborazione”.

