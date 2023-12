“Fuori dalla casa”. Max Varrese, nessun perdono al Grande Fratello. La pesante notizia è arrivata poco fa

Grande Fratello 2023, il duro attacco a Massimiliano Varrese continua la sua corsa. Il gieffino non sta di certo vivendo un momento roseo alla luce degli ultimi avvenimenti in casa che sono rimasti sotto la luce dei riflettori delle aspre critiche che pesano ancora sulle sue spalle. E infatti il risultato è che anche il popolo web ormai vorrebbe vedere fuori dalla casa il celebre attore.

Massimiliano Varrese fuori dalla casa del Grande Fratello 2023. Non sembrano esserci alternative per il gieffino che sembra essere arrivato al punto di non ricevere più il supporto di una porzione considerevole di fan del programma. L’accusa che pesa su di lui è quella di aver proferito frasi sessiste.

Massimiliano Varrese fuori dalla casa del Grande Fratello 2023: un’altra clamorosa scoperta nel popolo web

A unirsi al coro Gessica Notaro che negli ultimi giorni si è così pronunciata: “Sono giorni che ho la posta privata affollata di messaggi e tutti mi chiedono di intervenire. Io mi trovo un po’ in difficoltà intanto perché conosco Massimiliano e l’ho sempre stimato come artista. Sono oggettiva, ma per me dovermi esprimere contro di lui è ancora più difficile. È chiaro però che voglio dare la mia opinione su questi suoi comportamenti sono diventati inaccettabili. Se fino a qualche anno fa nessuno sapeva cosa fosse la manipolazione affettiva e il narcisismo patologico, ad oggi per fortuna 8 persone su 10 lo sanno e sono perfettamente in grado di riconoscerlo”.

“Così in questi anni abbiamo fatto prevenzione a riconoscere i segnali e certi campanelli d’allarme. Senza entrare nei particolari, abbiamo visto tutti cosa sta succedendo da un po’ di tempo. Prima nei confronti di Heidi. Io mi domando come mai nessuno intervenga. Speravo sinceramente che intervenisse la produzione. Avranno avuto i loro buoni motivi per non farlo. Quello che abbiamo visto ci basta e non possiamo accettarlo. Tanto più in tempi come questi e sapete di cosa sto parlando. E’ inutile arrabbiarsi per le cose gravi, se poi sottovalutiamo i campanelli d’allarme”.

E adesso anche fuori dalla casa il messaggio arriva forte e chiaro: “Lui è un omuncolo”, “È sempre stato così: all’inizio del Gf urlò contro Valentina, poi, continua a dire a Grecia di “stare zitta”…Deve uscire subito”, “Squalificate Massimiliano Varrese per tutelare le donne”, oppure “Gente prima di lui è uscita per molto meno”. E sempre sui social circola anche l’hashtag #varresefuori. Più chiaro di così.