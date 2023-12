Nella mattinata del Grande Fratello è arrivato un aereo speciale per Beatrice. L’ultimo volo che conclude il cerchio di sorprese per gli inquilini della Casa. L’attrice, avvisata dai suoi compagni di avventura, si è diretta subito in giardino pronta a scoprire lo striscione che i suoi sostenitori le hanno mandato. “BEA FUORI È RIVOLTA PER TE LOVE YOU” recita il messaggio che vola sopra il cielo del Grande Fratello.

Beatrice, correndo da una parte all’altra del giardino, esprime tutta la sua allegria ed esclama con grande fermento la sua incontenibile gioia, “Grazie confido in voi, pensateci voi” dice mostrando la sua gratitudine, “È importante per me questo messaggio” conclude percependo un grande affetto da parte dei suoi sostenitori.

“Ha baciato Bea, ma cosa sta succedendo?!”. Grande Fratello, colpo di scena alla festa di Paolo





Grande Fratello, Massimiliano Varrese reagisce all’aereo per Beatrice

L’attrice sentiva il bisogno di questo messaggio, e oggi, più che mai, sente d’aver ricevuto quella giusta carica per proseguire al meglio la sua grande avventura dentro la Casa. Sono infatti giorni molto difficili per l’attrice, che si trova a dover sopportare i continui attacchi di Massimiliano Varrese, nei giorni scorsi finito al centro della polemica proprio a causa del suo comportamento nei confronti dell’attrice.

Anche in questa occasione, come scrivono molti utenti sui social, il concorrente del Grande Fratello ha voluto dire la sua sull’arrivo del messaggio di vicinanza del pubblico a Beatrice Luzzi. Mentre sul cielo del Grande Fratello passava l’aereo, l’attore ha iniziato a ridere, a fare dei versi e a mimare anche i gesti della scimmia che si gratta le ascelle. Il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini è rimasto basito dalla reazione dell’attore e sui social non sono mancati i commenti. “Si richiede un TSO urgente, vergognati c’è tua figlia che ti guarda”, “Che mondezza il problema è dove collocarlo nella discarica …”.

Lui che percula l'aereo "BEA FUORI È RIVOLTA X TE" non si rende minimamente conto #GrandeFratello #fuoriVarrese pic.twitter.com/nlyd7bFU1h — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 15, 2023

E ancora: “Gesto fatto a noi telespettatori,che poi sempre la solita musica, tolgono immagini scandalosi, autori peggio di questo GF MAI VISTO,VOTO MENO DI 0”, “Basta!!!!!……non si può più vedere cotanta cattiveria!! Stiamo veramente toccando il fondo, permettendo tutto questo!!!”, “Palese che è per noi che chiediamo squalifiche scrivendo a sponsor, giornali e la prenderemo in quel posto…e menomale che il pubblico è sovrano, che presa per il culo”, si legge sui social.