Al Grande Fratello si festeggi Paolo Masella. Gli spettatori del reality lo sanno: quando all’interno della Casa uno dei concorrenti compie gli anni, gli autori del programma organizzano sempre una festa a tema. E per il macellaio, che nelle scorse ore ha soffiato su 26 candeline, il tema non poteva che essere quello romano. Un grande party che ha fatto anche commuovere il festeggiato per l’affetto e il calore ricevuto dai coinquilini, tutti vestiti come nell’antica Roma.

Tutti quanti come tuniche bianche e porpora, pepli e toghe con dettagli rossi e oro a brindare a Paolo Masella. Una bella atmosfera nella Casa, dove si sono tutti divertiti e scatenati tra brindisi, balli e canti per gran parte della notte. Senza dimenticare, poi, l’abbondante cena con tanto di portate e vino. Allo scoccare della mezzanotte, è stato travolto dall’amore dei suoi coinquilini che gli hanno anche intonato la classica canzoncina tipica dei compleanni.

GF, il bacio a sorpresa a Beatrice durante la festa di Paolo

La torta preparata appositamente per lui e il classico desiderio dopo aver spento le candeline. “Questo è il primo compleanno che io festeggio – le parole del macellaio, che non è non abituato a party simili – Vi adoro tutti quanti”. Paolo ha infatti raccontato che di solito passa la giornata in compagnia della madre e della famiglia e il pensiero che non l’abbiano passato insieme gli mette tristezza.

Ma è allo stesso tempo molto felice di poter festeggiare insieme a loro. Tornando alla festa, durante la serata per Paolo è successo un fatto che più di ogni altro ha attirato l’attenzione dei fan del Grande Fratello. E protagonista dell’accaduto è stata ancora una volta Beatrice Luzzi.

MA CHE SUCCEDE.



Tutti che baciano la rossa tranne noi oh #grandefratello pic.twitter.com/nuPt6CC5NE — falsaaaaah (@falsaaaaah) December 14, 2023

L’attrice stava parlando con l’amica Fiordaliso quando, a un certo punto, la cantante ha preso il suo viso e le ha stampato un bacio sulla bocca. Il video è diventato subito virale su X: “Ma che sta succedendo lì dentro?”, “Tutti baciano Beatrice tranne chi dovrebbe farlo davvero” e anche “Queste cose sono inguardabili comunque”.