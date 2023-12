Grande Fratello 2023, il duro attacco a Massimiliano Varrese. Sotto la luce dei riflettori, non solo il gieffino ma anche il padrone di casa, Alfonso Signorini. Non solo il punto di vista di Gessica Notaro intervenuta sul ‘caso’ di Beatrice Luzzi e Varrese espresso attraverso un video condiviso su Instagram, ma anche un altro volto noto al pubblico soprattutto in merito al delicato argomento della lotta contro la violenza sulle donne.

Valentina Pitzalis passa all’attacco, il duro sfogo contro Massimiliano Varrese. Si unisce a quanto affermato dalla Notaro, Valentina non si è trattenuta dall’esprimere il proprio parere su quanto assistito all’interno della casa del Grande Fratello. Queste le sue parole: “Tesoro, condivido pienamente il tuo pensiero e capisco l’imbarazzo e la scelta accurata delle parole da usare, per non essere fraintesa e perchế conosci le persone interessate”.

Leggi anche: “Mi piace Anita”. E la voce del Grande Fratello interrompe il concorrente: “Sentite bene”





Valentina Pitzalis passa all’attacco, il duro sfogo contro Massimiliano Varrese e Alfonso Signorini: “La squalifica sarebbe già dovuta arrivare da un pezzo”

E ancora: “Credo però che, nonostante ciò, tu sia stata fin troppo buona! Dove tu vedi buona fede, io ci vedo solo ipocrisia”. Ma il focus della Pitzalis non è stato incentrato solo su Varrese, bensì anche su Alfonso Signorini: “Negli ultimi anni lo stesso conduttore ha preso posizione e fatto lezioni di morale per cose, a mio parere, ridicole rispetto a quello su cui minimizza e ironizza quest’anno”, ha detto la Pitzalis.

Valentina ha poi proseguito con il sottolineare: “Comportamento di Varrese nei confronti della Luzzi sarebbe inaccettabile nella vita di tutti i giorni, figuriamoci nella casa del Grande Fratello. La squalifica sarebbe già dovuta arrivare da un pezzo. Ma questo è solo il mio umile pensiero!”.

ANCHE VALENTINA PITZALIS SI SCHIERA A FAVORE DI BEATRICE E CONTRO IL COMPORTAMENTO INACCETTABILE DI VARRESE ! STANNO INCOMINCIANDO A PARLARE TANTE PERSONE . #grandefratello #gf #fuorivarrese pic.twitter.com/RXuFv3Xqcu — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) December 14, 2023

Ovviamente dopo le parole di Valentina Pizzalis, il pubblico di telespettarori italiani ha cominciato seriamente a incuriorsi al caso, chiedendosi se appunto verranno o meno presi provvedimenti disciplinari in tal senso. Come sempre il reality show di Alfonso Signorini promette grandi colpi di scena e cambi di rotta. Il resto rimane ancora tutto da vedere.