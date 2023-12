Grande Fratello, potrebbe esserci una nuova coppia sotto l’albero di Natale della Casa. Nel corso delle ultime ore, infatti, è emerso un forte interesse per Anita Olivieri in una conversazione privata in giardino. Il concorrente si è confidato con quella che probabilmente è la migliore amica della bionda spesso al centro delle polemiche: Rosy Chin. “Mi piacerebbe conoscerla, però mi sembra bloccata, un po’ tanto. Avrà una situazione che non le consente di farlo. Da quello che so e che mi hanno detto, anche se non volevo chiedere troppo, penso di aver capito che non è una situazione facile”.

“Io scappo dalle situazioni che non sono facili, quindi probabilmente sarà ancora più difficile conoscerla”, ha confessato Federico Massaro, una delle new entry del reality alla coinquilina. Le parole del 29enne milanese hanno lasciato stupita Rosy, che ha poi voluto indagare. Federico ha spiegato poi alla chef che Anita è l’unica con cui non ha ancora avuto una conversazione approfondita e che è stata lei ad accompagnarlo nella casa del Grande Fratello il giorno della sua entrata.

“Mi piace Anita”: poi la voce del GF che fa arrabbiare il pubblico

“È stata la prima con cui ho parlato, però poi si è subito un po’ distanziata, ha fatto 2, 3 battutine, poi si è rintanata nella sua tana”, ha continuato Federico su Anita. E Rosy Chin allora gli ha consigliato di “darle tempo” perché “è una persona molto preziosa, speciale, autentica e sincera, quindi devi darle solo il suo tempo per avvicinarsi, poi tutto verrà molto semplice”.

Rosy lo ha anche avvertito di non illudersi troppo, ma Federico sembra voler andare dritto per la sua strada: “Quello che ho intuito su Anita mi piace. Mi ha fatto un sacco di domande, su di me e mi ha fatto anche un sacco di complimenti. Un paio di volte mi sono avvicinato, però la vedo sempre un po’ bloccata, soprattutto con me”.

Guardate questo video mentre Rosy e Federico stanno parlando di Anita compare di botto una voce “ Sta parlando di Anì con quella “

Che circo 🤡🤡🤡 #grandefratello #gf pic.twitter.com/aEZ9HCRLOI — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) December 14, 2023

Ma proprio durante questa conversazione, le confidenze sono state interrotte da una voce fuori campo. Un autore del GF, come hanno scritto tanti utenti condividendo la clip, dice: “Sta parlando di Anì con quella (Rosy, ndr)”. E in un attimo sono tornate le voci di un feeling tra Anita e uno degli autori, motivo per cui verrebbe sempre salvata. Il pubblico – quello che evidentemente non tifa la Olivieri – è sempre più convinto. E indignato.