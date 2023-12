Il Grande Fratello di quest’anno è a metà percorso. Sappiamo che non finirà a dicembre, ma anche che i concorrenti in gioco possono decidere se continuare l’avventura nella Casa fino ai primi mesi del 2024 e anche che ci saranno nuovi arrivi. L’ultima uscita di scena è stata quella di Mirko Brunetti, che ha inevitabilmente rimescolato gli equilibri dentro le mura di Cinecittà. Lunedì scorso l’ex Temptation Island è tornato per un confronto con Perla Vatiero e stando a quanto annunciato da Alfonso Signorini nella prossima incontrerà faccia a faccia Greta.

Poi c’è il ‘caso Massimiliano Varrese’. L’attore, nonostante i rimproveri ricevuti sia dagli autori che dal conduttore continua ad andarci pesante con Beatrice Luzzi e il pubblico chiede da giorni seri provvedimenti. Proprio di recente l’attrice ha anche confessato di stare molto male e pensato anche di abbandonare il programma perché stanca dei continui attacchi che riceve da Massimiliano nella Casa.

GF, la decisione di Mediaset sulle prossime puntate

E adesso non soltanto il popolo dei social invoca la squalifica, perché “è stato superato il limite“, ma sono intervenute anche attiviste come Gessica Notaro e Valentina Pitzalis. Ciò nonostante, ad oggi non è arrivata alcuna nessuna comunicazione ufficiale da parte del reality show di Canale 5. Una notizia, invece, c’è ed è stata Rebecca Staffelli ad anticiparla.

Tra le ultime Storie Instagram, la voce del popolo di questa edizione del Grande Fratello ha fatto sapere che il programma non andrà in onda lunedì 18 dicembre. Dopo la puntata di sabato 16, dunque, si va dritti a 7 giorni dopo: la diretta successiva sarà infatti quella di sabato 23 dicembre. Certamente una brutta notizia per il pubblico che segue le vicende della Casa.

Davide Maggio sul suo sito ha poi spiegato il motivo di questo ennesimo cambio di programmazione. Lunedì 18 dicembre, infatti verrà trasmessa la semifinale di Io Canto Generation, che si sarebbe dovuta tenere giovedì 21, quando invece vedremo in tv la Coppa Italia. Inoltre, come era già stato annunciato, non si farà nemmeno la puntata del 25 dicembre perché Natale. Per tutto il mese quindi ci sarà un unico appuntamento

settimanale col GF: il sabato.