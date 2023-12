Bacio tra Perla e Greta al Grande Fratello. Colpo di scena inaspettato tra le due rivali in amore. C’è da dirlo: nelle settimane passate, i sostenitori dei ‘Perletti’ nutrivano la speranza di assistere a un bacio tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Sorprendentemente, l’unico bacio a scattare è stato quello tra le due ex di Mirko. È successo tutto durante la famosa prova Mikado: Perla e Greta hanno si sono date un appassionato bacio della durata di alcuni secondi.

>> “C’è un messaggio per te”. Grande Fratello, Perla incredula: tutti sorpresi corrono ad abbracciarla

Chiaramente, questo ‘scambio forzato’ tra Perla e Greta ha innescato una serie di reazioni davvero interessanti sui social, dove la cosa è stata vista con sospetto ma anche con grande ironia: “Mirko, così impari!”, scrivono ad esempio. Ed eccole, le due ex di Mirko, che dopo le effusioni tra Rosy Chin e Fiordaliso e tra Massimiliano e Monia, si baciano e lo fanno solo perché costrette. Greta, originariamente entrata nella casa del Grande Fratello con la ferma convinzione di non voler riallacciare la relazione con Mirko, ha sorprendentemente cambiato idea nelle ultime 48 ore.





Bacio tra Perla e Greta al Grande Fratello

La Rossetti ha confidato a Monia e Rosy di essere disposta a lasciare il gioco pur di riconquistare il suo ex. Ha detto: “Io non so che cosa pensa lui. Se domani mi dice ‘usciamo insieme esci da qui?’. Se viene qui e mi dice ‘torniamo insieme ed esci’, io esco subito. E se invece viene qui e mi dice ‘torniamo insieme, ma adesso goditi il tuo percorso io dico di no’. Se lui mi vuole e mi viene a prendere io esco. Io ho sempre frequentato ragazzi molti diversi da Mirko”.

Non avrei mai immaginato di vedere un bacio di Perla e Greta

😅 #grandefratello #Perletti pic.twitter.com/QELkNrGoGI — Salmma ✨ (@salmma_hg) December 14, 2023

In tutto ciò Perla e Giuseppe si sono baciati, quindi Mirko ha spaccato la TV ancora prima di vedere il bacio tra Perla e Greta#perletti pic.twitter.com/NFvgn0XqFh — gemma ; perlytas era (@bIack_mood) December 14, 2023

Poi dice Greta: “Eppure con lui è speciale. Io mi sento legata a lui a livello umano. Sento un legame dentro che mi tiene a lui. Non so spiegarlo bene, ma sento qualcosa. Io gli dicevo sempre ‘in qualsiasi forma, ma io ti vorrò comunque nella mia vita perché ci facciamo bene’. Per quello ci siamo fatti il tatuaggio. Però la gente ci ha presi in giro e ha scherzato”.

qua stava guardando il bacio tra Perla e Greta #perletti pic.twitter.com/feczN0ygal — __ i🌵 (@i_buona) December 14, 2023

Conclude quindi Greta: “Ma non è un gioco, io mi sento davvero legata. Io adesso vorrei sapere come sta lui. Mi piacerebbe saperlo. Se lo avessi qui gli chiederei subito come sta. A livello umano voglio sapere se sta bene. Quando è tornato qui nemmeno mi ha salutato. Non ha detto nemmeno un ciao e questo un po’ mi ha ferito. Però non fa nulla, il legame è altro, è forte e non si spezza per questo”.

Leggi anche: “La deve finire, qua siamo scioccati”. Grande Fratello, è arrivato l’ultimatum alla concorrente