Momento indimenticabile per Perla al Grande Fratello, che ha ricevuto una sorpresa che definire bellissima è anche poco. Non si aspettava di vivere fortissime emozioni nella mattinata di giovedì 14 dicembre, invece è stato proprio così. Anzi, c’è stato più di un regalo nei confronti della ragazza, che sta continuando a condividere questa esperienza con Greta, ex di Mirko.

Lui invece è stato eliminato dai telespettatori, i quali non hanno gradito la sua troppa indecisione sulle due giovani. Ma tornando a Perla, ha alzato gli occhi al cielo e sopra la casa del Grande Fratello è arrivata una sorpresa, poi diventata doppia. Non ha potuto fare altro che ringraziare tutti e festeggiare insieme agli altri coinquilini quella situazione meravigliosa.

Perla, sopra la casa del Grande Fratello una sorpresa bellissima

Sì, stiamo parlando proprio di un messaggio aereo dedicato a Perla, che si è emozionata tantissimo mentre si trovava nel giardino del Grande Fratello. La sorpresa è decisamente ben riuscita, visto che lei è parsa molto felice: “Grazie mille ragazzi. Grazie da questo cuore“, ha esclamato la gieffina rivolgendosi verso coloro che hanno reso possibile questo dono.

La Vatiero ha potuto leggere innanzitutto uno striscione che diceva in dialetto napoletano: “Pe c’arrevuot ‘ cor’“, ovvero tradotto così in italiano: “Perla, hai messo il nostro cuore sottosopra“. Tanti abbracci per lei, che poi è sembrata molto contenta anche di un altro messaggio, che coinvolgeva altri protagonisti: “L’amore vero è immortale. Angi&Ciro + Perletti“.

“pe c’arrevuot ‘o❤️” sto piangendo che bello questo aereo #perletti pic.twitter.com/Zou4Hx7miE — rebe ☆ perlí era (@cinnamonxxgirl) December 14, 2023

"L'amore vero è immortale ♥️ Angi&Ciro" ✈️



Perla: "Mancate raga, mancate troppo"



Perla super felice di quest'aereo. Ciro e Angelica i nostri due capitani, come remano loro nessuno. Questo aereo è arrivato tutto ❤️‍🩹#perletti #grandefratello pic.twitter.com/mPkHaRtAek — Angela Diga (@ACriginia) December 14, 2023

Ma io non capisco che c’azzecca greta… invece di festeggiare per perla , dimostrate ogni volta quanto siete accanite. #GrandeFratello #Perletti #fillers https://t.co/hn4LnS5Neu — ᏢᎬᏒfᎬᏟᏆ (@vivodimjley) December 14, 2023

Perla ha apprezzato tantissimo il grande gesto dei suoi fan, che non vogliono farle mancare mai l’affetto che hanno nei suoi riguardi. Un grande incoraggiamento per permetterle di proseguire questa esperienza con entusiasmo e determinazione.