Al Grande Fratello ora c’è una Perla orfana di Mirko. L’ex fidanzato con cui aveva raggiunto una tregua e, anzi, per molti aveva posto le basi per un ritorno di fiamma, non è più un concorrente del reality show di Alfonso Signorini. In breve, sabato scorso è uscito perché eliminato clamorosamente al televoto e lunedì sera è rientrato per chiarire che oltre all’affetto con lei non può esserci altro. L’attesa ora è per il confronto con Greta, l’altra sua ex, che dovrebbe avvenire nella prossima puntata.

Ma inevitabilmente l’uscita di scena di Mirko ha cambiato alcune dinamiche all’interno della Casa. Per esempio sembra proprio che Greta e Perla si siano riavvicinate. Non sono diventate migliori amiche, ovvio, ma la pace regna sovrana adesso e l’ex protagonista di Temptation Island non sembra più tra i loro pensieri come qualche settimana fa. Soprattutto per Greta, che come abbiamo raccontato qui sotto si sta avvicinando a Vittorio.

GF, il pubblico vuole la squalifica di Perla

Insomma, Perla e Greta si sono trovate a convivere sotto lo stesso tetto e stanno provando ad avere un bel rapporto. E infatti mercoledì pomeriggio eccole insieme in cucina mentre si cimentano nel fare alcune decorazioni natalizie. Ma tra una chiacchiera e l’altra è arrivato uno scivolone.

Insieme alle due ex di Mirko, anche Sara Ricci e Giuseppe Garibaldi. Stavano lavorando con la carta e anche parlando di alcuni dei nuovi concorrenti. Ma quando è uscito il nome di Monia La Ferrera, ex fidanzata di Massimiliano Varrese, Perla si è lasciata andare a un’uscita che ha scatenato il caos in rete.

Pure il bidello, che non sa distinguere tra patriottico e patriarcale, si è reso conto della cessata, pensate il livello di schifo#GrandeFratello pic.twitter.com/tlgBkQEDto — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 13, 2023

“Ma lei è naturale, cioè ha dei labbroni carnosi, il naso da mulatta, neg…”, è perfetta”, ha detto di lei. Come mostra il video (e la sua espressione in questa seconda foto), solo Garibaldi sembra essersi accorto della gaffe della concorrente. Ma sui social quella frase, seppur detta senza malizia, ha indignato tanti utenti che ora chiedono la squalifica visti i casi nei GF precedenti. Basta leggere i commenti sotto alla clip che parla di “livello di schifo”.