Mirko Brunetti è fuori dal Grande Fratello (è stato eliminato al televoto sabato scorso) e non è escluso che le sue ex fidanzate, Perla e Greta, inizino delle amicizie speciali nella Casa. La seconda in realtà sembra più propensa ad aprirsi a nuove conoscenze e infatti sin dai primi giorni trascorsi al reality show di Canale 5 si è più volte avvicinata a un coinquilino. Si stuzzicano a vicenda, sembrano molto complici e stanno spesso insieme.

C’è del tenero? Lui ha sempre detto di vedere la “nuova arrivata” come una ‘sorellina’ ma la scorsa sera c’è stato qualcosa in più. Il modello era insieme a Greta e con loro c’era anche Marco Maddaloni. Che ha detto loro: “Cosa possiamo fare per movimentare questa serata, avete delle idee?”. A quel punto, come riporta il sito Biccy, Greta ha preso la palla al balzo e ha risposto: “Io ho un’idea. Baciami con la lingua Vitto. Voglio un bacio. Perché non me lo dai?“.

GF, Greta si lancia con il coinquilino: “Baciami”

“Oddio ma in che senso? Marco aiutami tu“, la reazione di Vittorio Menozzi.“L’unica cosa per cui posso capire Vittorio che si ferma è che secondo me tu sei ancora presa da Mirko“, ha cercato di minimizzare Marco, ma non ha fermato Greta: “Che significa? Mica è qui con noi Mirko?! Vabbè ma anche in amicizia può darmi un bacio con la lingua. Poi io sono una ragazza single. Ma poi mi dovrebbe baciare lo stesso, poi al massimo Mirko lo affrontiamo sabato”.

E ancora: “Vi sembra normale che lui mi dica di no?! Io poi sono single da tre settimane“. Marco ha quindi cambiato idea e detto a Vittorio che non è normale che si rifiuti di baciare Greta: “No, in effetti non è normale che lui ti dica di no. Ok quando stava con Mirko, ma se lei vuole fare altre scelte è libera di baciare chi vuole. Per dirti così vuol dire che con Mirko ha chiuso“.

ahahaahha Greta propone un bacio con la lingua a Vittorio..Vittorio dice di no e Maddaloni gli dice: "Fai finta che Mirko non c'è" . Allora Madda: "Monia vieni qua e dai un bacio a Vittorio con la lingua"…Ma poverinoooo #grandefratello pic.twitter.com/ptvijXYVWu — cindyhammer957 (@cindyhammer957) December 14, 2023

Per Vittorio Mirko “è un amico ed è uscito da pochi giorni” e pur apprezzando il coraggio di Greta spiega di non poter “baciare una ragazza così come se bevessi un bicchiere d’acqua. Non ce la faccio proprio“. Alla fine la ex di Mirko l’ha buttata sullo scherzo, anche se pochi ci credono, sottolineando che la verità è che non gli piaccio! Mi vede come una sorella e non ci starebbe con me. Tra un mese allora mi bacerai se sarò ancora qui e non sarò tornata con Mirko“.