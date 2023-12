Grande Fratello 2023, la verità su Mirko Brunetti esce allo scoperto solo oggi. Com’è noto Mirko aveva già preso parte a un reality show, ovvero a Temptation Island, entrando in coppia con Perla Vatiero, con cui all’epoca della partecipazione formava una coppia. Poi il pubblico italiano ha avuto modo di apprendere la decisione sentimentale di Mirko: lasciare Perla per iniziare una frequentazione con Greta Rossetti, attuale concorrente del GF nonchè ormai ex fidanzata di Brunetti. Le dichiarazioni della mamma di Greta hanno decisamente sollevato un polverone, recando con sè anche un’altra verità legata al nome dell’ex gieffino ed ex fidanzato della figlia.

La verità della mamma di Greta Rossetti su Mirko Brunetti. Marcella Bonifacio avrebbe sottolineato il proprio biasimo in merito agli atteggiamenti dell’ex fidanzato della figlia. E questo sarebbe emerso non solo attraverso le affermazioni condivise sui social, ma anche nel corso dell’ospitata nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando.

La verità della mamma di Greta Rossetti su Mirko Brunetti: il retroscena a Temptation Island

Nello specifico la donna avrebbe scoperchiato il vaso di Pandora in merito a un fatto accaduto quando Mirko Brunetti era tra i partecipanti di Temptation Island. Stando a quanto riferito da Marcella, esisterebbe un retroscena inedito: la contesa tra Mirko Brunetti e Manuel Maura per riuscire a corteggiare Greta. “Greta dentro il programma da chi è stata scelta? Parlo di quando hanno tolto i cappucci, chi l’ha scelta? Da Manuel. E lì io mi pongo due domande. Io so la verità di ciò che è successo nel reality, so la passione che hanno avuto Greta e Mirko”.

Marcella ha poi aggiunto: “Io mi chiedo se Greta è stata scelta da Manuel, perché allora non hanno continuato? Mirko e Manuel hanno litigato. Due contendenti che litigano per la single non è mai successo a Temptation Island. Poi però Greta piangeva e Mirko si è avvicinato a lei. Iniziano a parlare, iniziano a trovarsi. Si lascia andare veramente, quello che abbiamo visto era vero. Io stessa mi sono meravigliata”.

In merito alla questione, sia da parte di Mirko che da parte di Manuel tutto sembra ancora tacere. E ovviamente il pubblico, nell’apprendere questa notizia che ha fatto il giro veloce sul web, non può che sperare che uno dei due rilasci una dichiarazione ufficiale per chiarire quanto emerso dal racconto inedito di Marcella Bonifacio. Non resta che attendere la replica, dunque, da parte dei diretti interessati.