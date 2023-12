“Io la prima sera con una ragazza…”. La confessione di Vittorio Menozzi. È successo tutto dopo un incontro molto intenso tra Greta Rossetti e Vittorio. La giovane ha nuovamente cercato di provocare Menozzi al Grande Fratello, chiedendogli un bacio autentico. Tuttavia, il giovane si è tirato indietro, lasciando sia la nuova arrivata che Monia La Ferrera e Marco Maddaloni senza parole. Ciò che ha sorpreso i coinquilini, però, è stata una confessione delicata fatta poco dopo dal modello.

Dopo il rifiuto di Menozzi, Greta gli ha chiesto: “Ma se Mirko non ci fosse stato e io non fossi mai stata con lui mi avresti baciata?”. A questo punto Vittorio, forse un po’ imbarazzato, ha risposto: “Oddio, ma io in realtà non sono fatto così. Io non sono un tipo che la prima volta che esce con una donna… Ieri ho detto che bacerei Monia? No vabbè, ma tipo se l’avessi conosciuta fuori e frequentata un po’“.





“Io la prima sera con una ragazza…”. La confessione di Vittorio Menozzi

Maddaloni allora ha voluto vederci chiaro e ha fatto delle domande specifiche a Vittorio Menozzi: “Senti, ma tu mi vuoi dire che non fai nulla con una donna la prima notte?”. Il ragazzo allora ha risposto in imbarazzo evidente: “Se sono mai stato con una donna la prima notte? Cioè… prima un po’ di annetti fa. Io però non sono fatto così. Ok, ho 23 anni, ma sono cambiato”.

Vittorio e Greta sono due tatini ❤️🐻#grandefratello pic.twitter.com/urFMrGZGwR — Elena Gilbert (@NoaHarrison25) December 8, 2023

E ancora Menozzi: “Quanto tempo devo frequentare una donna prima di baciarla? Non lo so. Dipende, non è che c’è sempre una regola. Non sento la necessità di fare qualcosa subito. Non è che non c’è interesse“. Maddaloni allora gli ha dato un consiglio: “Guarda che tu non è che stai parlando con uno che ha fatto chissà cosa, però nel senso, è strano. Se io non sono fidanzato e incontro una ragazza che mi piace non c’è che ci faccio filosofia e teoremi d’amore”.

Il fatto Vittorio non baci gente a caso o non provi attrazione per una persona seppure fisicamente bella non lo rende gay. Per lui, per baciarsi, c'è bisogno di un coinvolgimento emotivo e di conoscere la persona. Sono anche io così. E tanti altri #grandefratello #fuorivarress — Caffeuccio (@caffeuccio) December 14, 2023

Vitto(su Max): "Io nei primi giorni capivo la sua sensibilità potevo anche provare un barlume di ragione, però sta facendo una battaglia che non vale la pena fare"

Bea:"Combatte contro i mulini a vento..pure la storia mia e cominciata sul nulla" #GrandeFratello pic.twitter.com/wCY2epyTW8 — Iaia Trilli (@IaiaTrilli) November 14, 2023

Maddaloni allora insiste: “Anche perché è capace che ci sto subito la prima sera, poi capisco che mi piace, scatta qualcosa e la continuo a frequentare. Non è che se tu vai con una donna la prima sera allora perde di valore. Non cambia nulla lasciarsi andare al primo appuntamento“.

