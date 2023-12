Non solo Mirko Brunetti, nel passato di Greta Rossetti c’è anche una storia con un personaggio ben più famoso. Vero è che il nome dell’attuale concorrente del Grande Fratello ed ex single di Temptation Island è legato a quello dell’ex di Perla Vatiero. Una relazione che ha fatto chiacchierare tutti fino a quando, solo qualche giorno fa e prima del suo ingresso all’interno della Casa l’ex tentatrice ha deciso di lasciare in diretta il suo fidanzato, mettendo un punto alla loro storia.

Non che non se ne sia più parlato. Anche perché una volta diventata una concorrente del reality show di Alfonso Signorini, Greta e Mirko hanno avuto modo di avere dei confronti e sembrerebbe che tra i due ci sia ancora qualcosa nonostante a oggi Mirko, che è uscito definitivamente dal GF, pare essere pienamente concentrato su se stesso.

Greta Rossetti, perché è finita con il noto attore

Anche la mamma di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio si è espressa su questa travagliata storia d’amore. Ha rilasciato una lunga intervista a Turchesando e fatto interessanti rivelazioni. Oltre a confermare i suoi dubbi sulla relazione tra sua figlia e l’ex di Perla, ha anche parlato della storia tra l’ex tentatrice e Michele Morrone.

La voce era già esplosa ai tempi di Temptation Island ed era stata la stessa Greta a confermarla: lei e l’attore in passato si sono frequentati per diversi mesi, anche se non sono mai usciti allo scoperto pubblicamente ma poi a un tratto hanno deciso di interrompere tutto. Ma perché è finita? È appunto sua mamma, adesso, a svelare il motivo della rottura.

“Perché Greta e Michele si sono lasciati? Lei voleva emergere e lui si è arrabbiato con lei perché aveva postato una foto con un body scollato. Michele era molto geloso, sono due persone troppo diverse. Greta ha tenuto i suoi figli per un mese intero”, ha spiegato.