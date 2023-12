“Ecco perché Mirko ha mollato Perla”, la confessione di Angelica Baraldi. Quest’ultima, intervistata da Casa Chi, ha raccontato un dettaglio davvero interessante sulla vicenda dell’addio tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero al Grande Fratello 2023. La ragazza racconta: “Mirko ha fatto un percorso particolare, credo che sia stato unico a differenza nostra. Lui non è entrato per fare una scelta tra Greta e Perla, si è ritrovato in balia degli eventi. Appena ritrovava il suo equilibrio mentale arrivava sempre un evento che lo destabilizzava”.

>> “Varrese cacciato”. Grande Fratello, il caso scoppia anche fuori: “I motivi sono gravissimi”

“Io ero la persona di fiducia di entrambi. Stavo legando molto con Perla, con Mirko eravamo come fratelli. Facevo da collante per farli riavvicinare ma il pubblico ha capito tutt’altro ed è per questo che sono stata eliminata”, fa sapere Angelica. La Baraldi ha poi dichiarato: “Lui e Perla si guardavano con occhi meravigliosi, c’è tanto sentimento tra loro. Poi lui ha fatto una dichiarazione per chiudere ieri…”.





“Ecco perché Mirko ha mollato Perla”, la confessione di Angelica

E ancora Angelica Baraldi: “Secondo lui ha voluto mettere un punto per lei, per farla stare tranquilla nella Casa ora che lui non c’è più. Per darle quella libertà di divertirsi e godersi l’esperienza del Grande Fratello. Anche perché non sappiamo quali saranno i nuovi ingressi e cosa succederà. Per quello che ho visto io nella Casa c’è tanto sentimento tra i due, io ho sognato in prima persona”.

Poi dice Angelica: “Ci ho creduto tanto e ci credo tutt’ora… Li guardi e ti perdi. C’è proprio una magia tra di loro, per me c’è ancora tanto. Magari se ne renderanno conto fuori dalla Casa. Io li amo veramente…”. In queste ore poi, Greta Rossetti sta facendo molto discutere per una rivelazione di Novella 2000: “In pratica Greta ha riferito di essersi fatta lo scorso anno il botox alle ascelle – scrive la rivista – Letizia, accanto a lei, le ha chiesto perché”.

Angelica Baraldi

ANGELICA BARALDI A MIRKO BRUNETTI: "IO SARÒ SEMPRE DALLA NOSTRA PARTE"

Angelica Baraldi afferma che continuerà a difendere e ad appoggiare Mirko Brunetti anche dall'esterno.#Angelica #Grandefratello #mirko pic.twitter.com/AkpRvOSzfT — 💙Angelo 💚🤍❤️ (@Ang_Gulino) November 27, 2023

Novella poi scrive: “E lei ha risposto che in pratica serve per non far uscire i liquidi, quindi per non sudare. Ma, come ha spiegato, il sudore poi esce dalle mani, infatti lei ha spesso le mani sudate. […] Ha detto che quando l’ha fatto le è sembrata una buona idea [nonostante fosse una strana parte del corpo per del botox, ndr], ma ora non lo rifarebbe. Comunque non è niente di permanente, perché, a suo dire, dopo due anni l’effetto va via”.

Leggi anche: “Dovevi incontrare Turetta”. Grande Fratello, l’orrore contro Greta fa gelare il sangue. Chiesti provvedimenti