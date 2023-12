Greta Rossetti è una delle concorrenti del Grande Fratello. Entrata in corsa poco dopo Perla Vatiero, la modella è stata chiamata per mettere zizzania durante il riavvicinamento tra Perla e Mirko Brunetti, suo ex fidanzato. Un triangolo che si è chiuso sabato scorso, quando il reatino è stato eliminato al televoto dai telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

In queste settimane, i Perletti, i fan della coppia Mirko e Perla, nonostante l’ex gieffino abbia deciso di mettere un punto definitivo alla storia con la sua ex fidanzata storica, hanno continuato a tifare per un ritorno di fiamma. “A me è dispiaciuto che passasse il fatto che fossi solo io il problema, che fossi diventato apatico dal nulla per colpa mia quando alla fine ci siamo resi conto che i problemi erano le situazioni”, ha racconta Mirko.

Greta Rossetti, sui social l’orrore contro la concorrente del Grande Fratello

Anche Perla è consapevole che vivevano un momento di grande difficoltà, ha spiegato il motivo dell’addio: “Si viveva in un mood negativo, era il momento sbagliato per entrambi visto che eravamo ragazzini e farlo insieme in quel modo è stato sbagliato”. Per Mirko, “quello che abbiamo vissuto qui dentro è stato bellissimo, non rinneghiamo nessuno dei due, ma è anche giusto capire che più di quello che si è visto non poteva succedere. Non ero venuto qui per prendere una decisione nè mia intenzione farla soffrire. Il sentimento di protezione ed affetto non sparirà mai nulla, ma è giusto dire che più di quello che è questo affetto non ci può essere ancora altro. Non ci può più essere nulla tra noi”.

Dopo la puntata del Grande fratello molti utenti hanno continuato a fare il tifo per loro e c’è chi stenta a credere che tra loro sia tutto finito. Qualcun altro, invece, non ha perso occasione di inveire contro Greta Rossetti, la tentatrice di “Temptation Island” e attuale gieffina ha ricevuto una minaccia di morte sui social. Parole scioccanti che hanno fatto insorgere il web.

UNA FAN DI GRETA PER BUTTARE MERDA SUI #perletti #grandefratello https://t.co/5a2xYaSvKJ — …☁️ (@AnnEewithanE3) December 12, 2023

“Vi giuro non potete capire quanto odi Greta. Ma non poteva incontrare un Turetta in vita sua anche lei? Almeno non sarebbe entrata in casa e non ci avrebbe rovinato quei bei momenti tra Mirko e Perla”, ha scritto un account su Twitter, immediatamente segnalato e per il quale sono stati chiesti provvedimenti come la cancellazione ma anche una denuncia indirizzata alla persona che ha scritto il tweet. Poco dopo è arrivato anche il commento di Mirko: “Associare questa storia ad un’atrocità che ha sconvolto tutti noi è disgustoso e mi fa molta paura. – ha spiegato – Io, Greta e Perla siamo solo dei ragazzi che finora hanno trasmesso sentimenti completamente lontani da tutta questa violenza”.