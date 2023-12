Beatrice Luzzi è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Fuori dal coro, schietta e perfetta per le dinamiche del gioco, l’attrice ha fatto parlare anche per il flirt avuto con il giovane Giuseppe Garibaldi, che però si è chiuso – o almeno così sembra – dopo diversi tira e molla fatti di liti e momenti di passione. Attrice, sceneggiatrice e regista italiana ed è conosciuta soprattutto per aver vestito i panni della perfida Eva Bonelli (e la travagliata storia d’amore con Alfio Gherardi) nella soap opera di Canale 5 Vivere.

Al Grande Fratello è nota per avere molta classe, una grande proprietà di linguaggio e cultura. L’attrice è infatti laureata in Scienze politiche alla Sapienza di Roma, ha studiato due anni a Bruxelles per poi lavorare nella Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea.

Beatrice Luzzi quando recitava nei Cesaroni: come era

Nel corso della sua carriera Beatrice Luzzi ha recitato in tantissime fiction italiane, tra queste ricordiamo “Il maresciallo Rocca 4”, “Don Matteo 4”, “Provaci ancora prof 3”, “I Cesaroni”, “L’allieva”, “Solo per amore”, “Sospetti 3”, Giorni da leone 1 e 2” e “Un posto al Sole”.

Novella 2000 ha scovato un video in cui Beatrice Luzzi recita ne I Cesaroni, la famosa serie televisiva italiana in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014 che racconta le vicende di una famiglia allargata, i Cesaroni, composta da due ex fidanzati, Giulio e Lucia, che si ritrovano dopo 20 anni per caso e riscoprono il loro amore.

Non tutti infatti sanno che in passato Beatrice Luzzi ha recitato anche nella serie di successo che ha lanciato Alessandra Mastronardi e in queste ore, su TikTok, sta girando un video in cui l’attrice, giovanissima, recita ne I Cesaroni. Nel video Beatrice Luzzi recita insieme ad Alessandro Tersigni, noto per essere uno dei volti del Paradiso delle signore ma anche, ironia della sorte, per aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello.