Nell’ultima puntata del Grande Fratello ha fatto scalpore quanto detto e fatto da Grecia nei confronti di Beatrice. I telespettatori hanno faticato a comprendere la motivazione dell’attrice delle soap opera. Anche Signorini ha provato a capirne di più, ma alla fine lei ha preso questa decisione e ha lasciato tutti di stucco. Una situazione quasi unica nel suo genere, che davvero ha sorpreso tutti, sia dentro che fuori dal reality show.

A proposito di quanto avvenuto al Grande Fratello, prima che Grecia facesse questo gesto nei confronti di Beatrice, quest’ultima ha avuto una sorpresa dai figli. E ha poi paventato la possibilità di lasciare il programma: “Qui così non posso proprio restare, la cosa che mi turba molto è che il mio secondogenito non ce la fa e me ne sono accorta, io lo sapevo. Io lo sapevo che era arrivato, sì, è arrivato, nel senso che non ce la fa più. Ho avuto prima la conferma”.

Grande Fratello, Grecia fa una cosa strana con Beatrice: cosa è successo

Al Grande Fratello, nel momento in cui c’erano le nomination, Grecia ha deciso di fare proprio il nome di Beatrice. Cosa insolita, dato che le due sono attualmente amiche nella casa dopo aver chiarito i precedenti screzi. La Colmenares ha quindi spiegato cosa le è passato per la testa e per quale ragione l’ha nominata. Bea ha reagito con un sorriso, quindi non è sembrata innervosirsi, ma vediamo insieme cosa è realmente accaduto.

Grecia ha quindi esclamato: “Beatrice è una persona buona e giusta, questa nomination è per lei“. Dopo le risate di Bea, Signorini ha detto: “Accidenti che colpo di scena e si mette anche a piangere“. La Luzzi ha poi aggiunto: “Mi ha detto delle cose bellissime, quindi è una nomination da 10 e lode. Ci sta il suo voto“. Anche perché lei stessa ha ammesso di aver un po’ tralasciato il suo legame con Grecia, quindi non si è offesa, ma potrebbe ugualmente aver incamerato un po’ di delusione.

Mi sento solo di dire che Beatrice ha accettato la nomination di Grecia con tanta tanta classe



Chapeau#GrandeFratello pic.twitter.com/e9t48fPHkV — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 12, 2023

Quindi, nessun pericolo per i fan di Grecia e Beatrice. Le due dovrebbero rimanere in buonissimi rapporti nonostante questa sorprendente nomination. Per coloro che vorrebbero il litigio tra le due non ci sarebbe spazio per tutto questo, anche se ovviamente al GF tutto può ancora succedere.