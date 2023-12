Una puntata ricca di emozioni per Beatrice Luzzi. All’inizio della puntata dell’11 dicembre del Grande Fratello, l’attrice ha avuto una brutta discussione con Sara Ricci dopo alcuni scontri avuti nel corso della settimana. “Non si merita il mio sguardo perché è una grande bugiarda. Ha cambiato completamente stile”, le parole di Beatrice alla collega che l’ha accusata più volte di non guardarle negli occhi. Dopo aver raccontato la sua linea della vita in compagnia di Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi ha ricevuto l’emozionante sorpresa dei due figli, Elia e Valentino e del loro cagnolino.

Con la complicità del Grande Fratello e del conduttore del reality show di Canale 5 Alfonso Signorini, i due si sono nascosti in un grande pacco di Natale sulla passerella del Grande Fratello. Beatrice Luzzi non è riuscita a trattenere le lacrime e si è commossa nel vedere i due ragazzi insieme al loro cane, Simba.

“È giusto dirlo”. Mirko e Perla al Grande Fratello, si arrende anche Signorini: cosa succede adesso





Grande Fratello, Massimiliano Varrese chiede un provvedimento per Beatrice

“Se tu esci, gli dai solo soddisfazione quindi non lo fare”, è stato il consiglio di Valentino per sua madre. L’attrice gli ha fatto diverse domande, come va a scuola o cosa fanno tutto il giorno e Valentino ha commentato: “Adesso che ci ha visto è un po’ più allegra. Ti stai comportando molto bene”. Durante la visita Valentino ha messo in guardia la madre da Massimiliano Varrese ma la frase è stata sentita anche in casa, scatenando la furia del concorrente.

“Non è un uomo, si comporta da uomo ma non lo è. Sappiamo di chi sto parlando”, ha sussurrato Valentino alla madre, che non capendo a chi si stesse riferendo ha costretto il figlio a pronunciare il nome di Massimiliano. “Non mi sembra giusto portare messaggi dall’esterno. Non ce l’ho con un ragazzino di 15 anni, ma con lei che gli ha chiesto il nome“, ha detto Massimiliano Varrese ad Anita, per poi chiedere la parola ad Alfonso Signorini per chiedere un provvedimento per Beatrice.

Io a Varrese un po’ lo capisco. È un beta che viene costantemente messo al guinzaglio da una donna che ha più palle di lui, viene umiliato e distrutto da un uomo di 15 anni, viene messo da parte persino dalla madre di sua figlia…



Come disse Bea: “fai pena”.#GrandeFratello pic.twitter.com/Ef2bcKlcEC — Oltracotanza (@di_alosh) December 12, 2023

“Io non giudico un ragazzo di 15 anni che difende la mamma. Ma credo che ci sia stato un inquinamento sul gioco dire di non fidarsi di qualcuno”, ha detto Massimiliano Varrese chiedendo un provvedimento ufficiale al Grande Fratello. “E Beatrice non ha perso occasione di chiedere più volte chi fosse questo qualcuno di cui non si dovesse fidare in casa. È uscito fuori il mio nome. Non so quanto questo sia da regolamento”, ha detto ancora. Signorini ha fatto sedere il concorrente e gli ha detto che avrebbe controllato i video.