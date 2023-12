Beatrice Luzzi ancora grande protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello, ma il pubblico aspettava soprattutto una cosa: il ritorno di Mirko Brunetti e, come poi è effettivamente accaduto, un ultimo confronto con Perla e Greta. Sabato scorso l’ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzato di entrambe è infatti uscito di scena, eliminato clamorosamente al televoto. Ma in soli due giorni si è parlato tantissimo di lui, sia fuori che dentro la Casa.

E così lunedì sera Alfonso Signorini gli ha di nuovo dato voce. Gli ha permesso di tornare dentro la Casa del Grande Fratello per mettere in chiaro alcune questioni rimaste in sospeso con Perla. Ma prima di sentire entrambe le campane, il conduttore ha voluto fare un riassunto di ciò che è successo a Temptation Island. “Perché è importante conoscere il vostro passato“, ha detto.

Mirko e Perla, l’epilogo nell’ultima puntata del GF

Il pubblico di Canale 5 ha quindi rivisto le immagini salienti del percorso di Mirko e Perla al villaggio in Sardegna. Poi ha assistito al loro faccia a faccia. I due ex fidanzati hanno assicurato di essere in pace adesso, hanno risolto la maggior parte dei loro attriti. “Non l’ho attaccato, ma vorrei dimenticassi la Perla che ero“, ha precisato lei riferendosi a quanto detto dopo la sua eliminazione.

“Abbiamo lasciato andare il passato, non ci sono vittime e carnefici“, hanno aggiunto in coro, come a voler dire che sono cambiati, ci sono stati l’uno per l’altra e si sono anche difesi. Ma in futuro? È questo che vuole sapere Signorini, così come il pubblico. E qui è arrivata la “mazzata” per i Perletti perché Mirko ha chiuso le porte a un eventuale ritorno di fiamma. Tra loro ci potrà essere solo un grande affetto, ma quello che c’è stato rimarrà solo nel passato.

Mirko e Perla ribadiscono il loro affetto reciproco… al di là dei conflitti e delle differenze che li hanno portati ad allontanarsi. #GrandeFratello pic.twitter.com/DCKJ6NasrX — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2023

“Tra me e Perla l’affetto non svanirà a mai, però è anche giusto dire che più di quello che è non ci può essere altro”. Lo stesso conduttore del GF si è dovuto arrendere all’evidenza anche se, in modo simpatico e ironico, ha spiegato dii essersi sentito illuso dal loro rapporto. “Sto bene, stai tranquilla. Saluta tutti e dì loro che voglio bene a tutti“. Così si è congedato lui, che nella prossima puntata affronterà invece Greta. È addio definitivo? Chissà.