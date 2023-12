Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, un triangolo nato a Temptation Island e arrivato Grande Fratello. Mirko Brunetti è uscito dal reality ma durante la sua permanenza nella casa infatti, è tra i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della sua permanenza nella casa ha avuto modo di confrontarsi sia con l’ex fidanzata Perla Vatiero che con la nuova fiamma Greta Rossetti.

Poi, entrambe le donne sono diventate concorrenti ufficiali del reality. Ma ripercorriamo tutte le tappe di questa storia. “Non ci siamo mai staccati un giorno. Su dove vivere, ci stiamo lavorando. Con lei sto bene, ritrovo pace e serenità. A Temptation mi sono accorto che non ero più innamorato di Perla”, aveva detto Mirko durante l’ospitata a Uomini e Donne insieme a Greta.

Grande Fratello: nel triangolo Perla, Mirko e Greta si aggiunge il fratello della Rossetti

Poi anche loro hanno avuto una crisi e Mirko è stato chiamato dal Grande Fratello. Nella casa è arrivata anche Perla, tra i due sembrava potesse rinascere qualcosa ma l‘ingresso di Greta ha destabilizzato il già precario equilibrio e alla fine Mirko, punito per non avere preso una decisione sulle due ex, è stato eliminato al televoto. “Sono stato eliminato per il triangolo. La maggior parte si aspettava che prendessi una decisione, ma non sono entrato per questo, anche perché compiere una scelta significava fare del bene a una e del male all’altra, non è nel mio carattere”, ha detto infatti Brunetti durante l’ultima diretta.

Ora c’è un ‘nuovo’ ingresso, questa volta virtuale, nel triangolo composto da Mirko, Perla e Greta e si tratta del fratello di quest’ultima. Tutto è partito dalla madre di Greta, che in queste ore è intervenuta sui social per commentare il rapporto tra il reatino e la figlia: “Io non ho mai visto una storia tra Mirko e Greta perché mi puzzava troppo tutto. Lui vuole fare la parte di bravo ragazzo, Perla fa la vittima, e quella che c’è andata di mezzo è stata Greta alla fine”.

Comunque Luca ha messo like all’ultimo post di Perla. #perletti pic.twitter.com/O4h9iWwhcq — LadyKiss (@VaneGenevieve) December 13, 2023

Ma in questa storia entra anche Joseph, il fratello di Greta. La madre dei due, infatti, nella diretta social ha confessato che al figlio piace molto Perla e che quando uscirà dal Grande Fratello inizierà a corteggiarla. “Mio figlio dice che Perla è la sua ragazza ideale, mi ha detto che quando esce inizierà a corteggiarla”, ha detto Marcella Bonifacio.