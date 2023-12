Al Grande Fratello c’è decisamente molta tensione nella casa, soprattutto dopo che Sara Ricci si è lasciata andare a delle considerazioni che hanno fatto infuriare parecchie persone. Compresa Rebecca Staffelli, infatti l’esperta social del reality show ha deciso di rispondere ad una domanda di un follower ed è partito un attacco vero e propri nei confronti dell’attrice.

Nella casa del Grande Fratello Sara Ricci ha fatto alcune uscite che sono state condannate da diversi utenti e ora anche Rebecca Staffelli non sembra essere felicissima di quanto successo. Forse, però, nessuno si aspettava che si esponesse così tanto e vedremo come reagirà anche Alfonso Signorini. Chissà se permetterà un confronto a distanza tra le due.

Grande Fratello, Sara Ricci attaccata da Rebecca Staffelli

Ma perché il pubblico del Grande Fratello si è arrabbiato con Sara Ricci e anche Rebecca Staffelli è sembrata essere della stessa opinione? Bisogna fare un passo indietro, quando la concorrente ha ammesso di sentirsi più importante rispetto ad altri gieffini e Letizia ha anche riferito che la coinquilina aveva avuto pure una lite con la costumista. Ma vediamo cosa ha detto la figlia di Valerio Staffelli.

Rebecca ha esclamato sui social: “Sono un po’ scioccata dall’atteggiamento da diva e altezzoso di Sara. Non mi ha fatto impazzire. Trovo sia poco elegante dire a qualcuno ‘io sono più famosa di te, ho un’immagine e una carriera alle spalle e quindi non puoi capire’. Un po’ meno. Ho sentito anche il discorso con Letizia e nemmeno io ho una carriera alle spalle. Ma se un domani ce la dovessi avere non mi comporterei mai così“.

Infine, Rebecca ha aggiunto su Sara: “Non trovo sia un bell’esempio per noi giovani sentirsi così al di sopra di tutti perché ho una carriera nel mondo dello spettacolo. Buon per te, ma anche Michael Jackson era in grado di mantenere i piedi per terra“.