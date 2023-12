Al Grande Fratello Perla ha deciso di dire la sua, alla luce dell’episodio avvenuto nelle scorse ore nella casa. E la gieffina ha nuovamente tirato in ballo Mirko, con i telespettatori che stanno cercando di capire cosa sia accaduto realmente. Tutto è cambiato improvvisamente, dopo che è giunto un messaggio molto importante da parte di due persone in particolare.

Ovviamente le prossime ore potranno chiarire maggiormente la situazione, ma intanto al Grande Fratello Perla ha citato in qualche modo Mirko, seppur non in maniera diretta. Non sappiamo se adesso lui vorrà intervenire sulla questione attraverso i social network, dato che sarà stato informato anche dai suoi fan delle nuove dichiarazioni della sua ex fidanzata.

Leggi anche: “Esco per stare con Mirko”. Grande Fratello, tra Perla e Greta finisce così: lo ha annunciato





Grande Fratello, Perla torna a parlare di Mirko: la sua speranza

Nella giornata di giovedì 14 dicembre, sopra la casa del Grande Fratello è arrivato un messaggio aereo anche per Perla e Mirko. Lo striscione riportava la seguente scritta: “L’amore vero è immortale! Angi e Ciro + Perletti“. A quel punto la ragazza ha deciso di parlarne di notte con Letizia e ha cominciato a fare un discorso, che ha incuriosito il pubblico.

In Perla è come se si fosse riaccesa nuovamente la speranza che con Mirko possa succedere qualcosa, come ha spiegato alla coinquilina: “Io devo interpretare quello che… La presenza di Angi e Ciro è troppo importante in quella scritta. Non è la scritta in sé per sé, ma quella presenza e la partecipazione di Angi e Ciro… Cioè, Angi e Ciro equivale a quella persona. Non è che Angi e Ciro si svegliano la mattina…tengono conto anche di quella persona. Perché se sanno che quella persona non…non l’avrebbero mai fatto. Non è che sono scemi. Perché comunque gli vogliono bene“. Quindi, il messaggio potrebbe essere stato mandato anche dallo stesso Mirko.

Letizia ha provato a dire la sua opinione, infatti ritiene che Angelica e Ciro possano aver pensato che Perla non abbia capito perfettamente le parole di Mirko. Ma questa teoria della Vatiero andrà analizzata ancora, soprattutto se Brunetti vorrà rompere il silenzio.