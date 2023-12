Grande Fratello 2023, il rimprovero in diretta tv. Negli ultimi giorni il ‘caso’ di Massimiliano Varrese è tra i più chiacchierati di sempre. Il gieffino è stato accusato di aver riferito alcune espressioni sessiste che non potevano passare inosservate soprattutto al pubblico femminile. E adesso anche fuori dalla casa il messaggio arriva forte e chiaro: “Lui è un omuncolo”, “È sempre stato così: all’inizio del Gf urlò contro Valentina, poi, continua a dire a Grecia di “stare zitta”…Deve uscire subito”, “Squalificate Massimiliano Varrese per tutelare le donne”, oppure “Gente prima di lui è uscita per molto meno”.

Massimiliano Varrese rimproverato in diretta tv durante la puntata del Grande Fratello. Fuori dalla casa si è ormai diffusa la protesta per la squalifica del gieffino, che sui social circola sotto l’hashtag #varresefuori. Insomma, il pubblico non perdona e per Massimiliano il rischio è quello di andare incontro ad alcuni provvedimenti disciplinari.

Massimiliano Varrese rimproverato in diretta tv durante la puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini prende una posizione netta

Tante le critiche piovute sopra la testa di Varrese e in puntata non poteva arrivare il rimprovero da parte del padrone di casa Alfonso Signorini che non è andato di certo troppo per il sottile: “Le frasi che rivolgi a Beatrice appaiono insistenti e fastidiose. Il tema sul rapporto fra uomini e donne nel nostro paese c’è un’attenzione particolarissima, purtroppo per fatti di cronaca nera di femminicidi.”, ha detto il conduttore.

E ancora: “L’opinione pubblica sta cambiando e il tema è al centro di dibattiti politici. Quando c’è un atteggiamento irritante nei confronti di una donna diventa un caso. Può sembrare esagerato ma in questo momento non lo è. A questo proposito voglio parlare con te di questo. Sei una brava persona e nessuno ti accusa di essere un violento, è una questione di atteggiamento che continui a portare avanti nonostante i miei richiami”.

Questi sono alcuni degli episodi a cui fanno riferimento le opinioni che abbiamo avuto modo di ascoltare. #GrandeFratello pic.twitter.com/qhb0txEq1T — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 16, 2023

Pronta la replica del concorrente: “Mi sono sempre messo in discussione, sono passionale, focoso e fisico, ma non è mia intenzione nuocere qualcuno. Posso avere dell’irruenza ma è fine a se stessa, non mi reputo una persona violenta. Non mi rendo conto di certe cose, probabilmente. Chiedo scusa a tutti, non c’è mai stata intenzione di denigrare Beatrice, chiedo scusa pure a lei. Sembro un Carabiniere, colpa della mia postura”. Alfonso Signorini ha dunque aggiunto: “Questo atteggiamento ti porta fuori strada, non voglio le tue scuse perché non siamo al Tribunale Ecclesiastico“.