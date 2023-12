Stasera, 16 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello e Alfonso Signorini, in compagnia dell’opinionista Cesara Buonamici e della voce del popolo Rebecca Staffelli, che si occupa di riportare gli umori dei telespettatori. Gli inquilini della casa allieteranno questi giorni prenatalizi con uno show arricchito dalla presenza di due ospiti d’eccezione: Mietta e Donatella Rettore, amica di lunga data di Fiordaliso, che con l’occasione potrà riabbracciarla.

Ci sarà una bellissima sorpresa per Paolo Masella. L’inquilino vivrà un momento speciale grazie a un inaspettato incontro. Ci sarà un nuovo confronto tra Mirko e Greta, poi ci sarà l’atteso momento dell’addio tra uno dei cinque concorrenti in nomination: Beatrice, Sara, Vittorio, Grecia e Perla.

Grande Fratello, Alfonso Signorini fa una sorpresa ai concorrenti

In attesa dell’inizio della puntata del Grande Fratello, agli inquilini è arrivata una bellissima sorpresa da parte di Alfonso Signorini, alcuni pacchi con dei regali natalizi e biglietti di auguri. Il conduttore è entrato nella casa con una comunicazione sul prolungamento del reality show, si è intrattenuto con i concorrenti e ha svelato un divertente aneddoto che riguarda lui e la chef Rosy Chin. Una rivelazione che ha divertito anche il pubblico.

“Rosy è stata la mia vicina di casa almeno 15 anni fa. Ho amato la sua discrezione quando è entrata e non ha detto nulla. Proprio lei poi, che sa vita, morte e miracoli e i miei inciuci, infatti speravo non dicesse nulla”, ha detto il conduttore del Grande Fratello sorprendendo i concorrenti e la stessa Rosy Chin, che non aveva mai detto niente a riguardo.

Anche Alfonso schifa il guru: "Hai uno sguardo veramente inquietante".

Dopo di lui fa i complimenti a Beatrice con Varrese che osserva e rosica.

Intanto noi stiamo godendo #grandefratello pic.twitter.com/r8MEIc7YWT — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 16, 2023

Alfonso Signorini ha anche svelato un altro curioso retroscena: “Poi per il mio compleanno avevo portato con me 15 amici, tutti ospiti. Lei appena ha saputo ha offerto lei la cena e tutti hanno iniziato a cantarmi la canzone. Poi il giorno dopo il radio ho raccontato che avevo fatto passare una per ‘fessa’, dato che non era il mio compleanno”.I concorrenti sono scoppiati a ridere e Rosy Chin ha risposto: “Io pensavo mi ringraziasse e avevo acceso la radio di proposito, invece…. me la pagherai questa”.