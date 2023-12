E si torna a parlare di Anita Olivieri. Anche e forse soprattutto lei è tra i concorrenti del Grande Fratello più chiacchierati, anche perché aleggia un alone di mistero. Tanti sono infatti convinti, e ormai da settimane, che sia in qualche modo legata a uno degli autori. Questo si traduce in presunti favoritismi nei suoi confronti, sempre a detta di chi ha questo sospetto. Anche l’altro giorno una voce fuori campo della regia, che ha interrotto Federico e Rosy Chin ha sollevato di nuovo queste voci.

I due stavano chiacchierando in giardino proprio di Anita quando, all’improvviso, si sente chiaramente: “Sta parlando di Anì con quella (Rosy, ndr)”. Lo abbiamo raccontato nel dettaglio qui, dove trovate anche il video incriminato che in breve tempo ha fatto il giro del web e scatenato chi crede ci sia un feeling tra la concorrente e uno degli autori, motivo per cui verrebbe sempre salvata.

Anita, la frase sospetta al GF scatena il pubblico

Ma andiamo alla nuova polemica. C’è un altro video che circola sui social da qualche ora e sta destando non pochi sospetti tra gli utenti e fan del Grande Fratello. Mentre si trovava in stanza da letto a chiacchierare con Rosy Chin, Anita Olivieri ha iniziato a fare tutto un suo discorso. Ma a colpire è stata una frase in particolare.

Questa: “Sono triste ma allo stesso tempo penso che domani …succederà”. La chef non ha risposto e sembra cercare di fare la vaga. Ma ha colpito il fatto che Anita si sia girata a guardare dritta verso la telecamera. Primo: perché? E secondo: subito dopo è scattata la censura della regia.

#GrandeFratello pic.twitter.com/GNWKzb4qpS — Giulia🧶 (@commentocose__) December 15, 2023

Domande, queste dei tanti utenti che hanno ricondiviso la clip, che restano senza risposte ma che hanno portato a diverse ipotesi. Come l’idea che possa lasciare la Casa qualcuno a cui Anita tiene particolarmente e che per sua sensazione (o certezza, addirittura) concluderà il suo percorso nella Casa. Altri ritengono che si riferisca a una eventuale squalifica per Massimiliano Varrese di cui lei sia a conoscenza.