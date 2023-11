“Per me è stata uno choc. Avevo 42 anni quando il ginecologo mi ha mandato il messaggino sui risultati delle analisi”. Così Paola Barale in un’intervista al Fatto Quotidiano. La showgirl e conduttrice ha parlato della menopausa e del libro appena uscito Non è poi la fine del mondo, presentato nella mattinata di giovedì 16 novembre alla Camera dei deputati.

“Ho avuto un fortissimo stress. Ho perso la mia migliore amica di infanzia e quando è mancata mi si è bloccato il ciclo. Non è mai più tornato. Ma ho deciso di aderire alla terapia ormonale sostitutiva che seguo ancora oggi”, ha spiegato Paola Barale alla Camera, dove ha presentato il libro che accompagna la mozione di legge – presentata il 13 ottobre – dell’onorevole Martina Semenzato che metta fine ai tabù su un argomento molto importante per la vita delle donne.

Paola Barale parla del libro sulla menopausa e del sesso

“Se me lo avessero detto non ci avrei creduto: io alla Camera dei Deputati a presentare una mozione sul tema del mio libro – ha detto la showgirl – Tutti mi dite che ho avuto coraggio, ma io non sono coraggiosa. La natura mi ha fatto vivere presto questo cambiamento della vita, e io l’ho vissuto pensando che si chiude una porta e si apre un portone”, ha spiegato Paola Barale in una intervista rilasciata all’Adnkronos proprio in occasione della presentazione del suo libro.

Un altro tema toccato da Paolo Barale, e al quale lei tiene particolarmente, è quello del sesso in menopausa e del desiderio sessuale in età avanzata. “Ci sono tanti pregiudizi. A livello ormonale è ovvio che quando sei fertile è diverso. Ma oggi ci sono cure sostitutive e alternative. Nel libro spiego come, per esempio, far diventare un lubrificante contro la secchezza vaginale un gioco erotico per la coppia. Insomma, dalla foresta pluviale alla Savana arida si può trovare un equilibrio”.

Nessun tabù per Paola Barale, che a 56 anni ha confessato di avere una vita sessuale vivace e lo scorso, anno, in una intervista rilasciata al settimanale F, aveva spiegato: “Il sesso non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati”.

A maggio, durante l’ospitata a Verissimo, Paola Barale aveva toccato l’argomento sesso e menopausa e aveva parlato della sua esperienza: “In menopausa può arrivare il calo della libido ma come se ti passa la vista non smetti di guardare ma metti gli occhiali, così in menopausa ci sono cose che ci possono aiutare. A volte capita che non ci sia più la libido che c’era prima, però, devo dire che ci sono anche alcuni metodi per risvegliarla. Io, ad esempio, prendo degli integratori che mi aiutano ad essere più presente anche in quella parte della mia vita e faccio sempre questo paragone: se una persona non ci vede, non è che non ha più voglia di guardare. Fare l’amore? Mi piace ancora“.