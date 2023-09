Paola Barale abbandona lo studio del La vita in Diretta. Invitata da Alberto Matano, l’ex ballerina, ora opinionista, si è resa protagonista di un siparietto tutto da ridere al programma di approfondimento e talk di Rai 1. Riparte col botto Matano, che si conferma uno dei conduttori più amati del panorama nazionale. Ma cosa è successo con la storica ex valletta di Mike Bongiorno a La Ruota della Fortuna? C’è da dire che Paola Barale non è certo un tipetto poco frizzante, tutt’altro.

Con la sua forte personalità e la sua simpatia, ha fatto impazzire e innamorare milioni di italiani, nonché con la sua innata bellezza. Ma allora perché Paola Barale è scappata dallo studio? Sembra infatti che l’ex compagna di Raz Degan, si sia non poco imbarazzata col conduttore. Si stava parlando in quell’istante della trasmissione di chirurgia plastica e Alberto Matano le ha chiesto se alcuni dei suoi ex abbiamo mai fatto uso o abuso della chirurgia estetica.





Paola Barale abbandona lo studio del La vita in Diretta

È a questo punto, che imbarazzata dalla stessa risposta che avrebbe potuto dare, che Paola Barale si alza e se ne va tra le risate generali dello studio: “Vabbè ragazzi, ciao, io vado via”. Il motivo è semplice: i suoi ex Raz Megan e Gianni Sperti sono stati accusati spesso di aver messo mani al loro viso con della chirurgia estetica.

Poco dopo, Alberto Matano, rispondendo al “Ragazzi ciao io vado via, non lo so non mi ricordo” di Paola Barale, ha cercato di tamponare la situazione cercando di discolparsi per l’infausta domanda. Il conduttore Rai ha quindi chiesto alla regia un fatto anomalo: “Volete inquadrare quelli? Perché sono loro gli istigatori io come sapete sono buonissimo e puro…”.

L’uomo infatti intende dare la colpa agli autori del programma: sono loro secondo Matano ad istigare le domande che poi il conduttore in genere fa senza dargli troppo peso. Per fortuna però Paola Barale l’ha presa a ridere, sopratutto per la sua relazione con Gianni Sperti. Proprio quest’ultimo spesso è finito spesso al centro di critiche perché accusato di aver abusato della chirurgia estetica. La meravigliosa e sempreverde 56enne ce l’ha fatta di nuovo a far sorridere tutti.

