Nel corso della prima puntata del Grande Fratello in onda l’11 settembre, Alfonso Signorini ha dato il benvenuto ai primi 15 concorrenti del Grande Fratello 2023. Giselda Torresan, un’operaia 34enne con la passione della montagna, è una delle prime concorrenti che ha varcato la famosa porta rossa ed è una di quelle che ha suscitato più curiosità nel pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nata ad Asolo il 18 giugno 1990, Giselda Torresan ha studiato al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Treviso e si è laureata in Scienze Ambientali all’Università degli Studi di Padova. Sul suo profilo Instagram si presenta come un’influencer ecologista e ha come obiettivo quello di promuovere il Monte Grappa e le sue bellezze naturali della sua terra.

Giselda Torresan del Grande Fratello si è licenziata

Poco prima di entrare nella casa, Giselda Torresan ha potuto salutare in diretta in suoi colleghi della ditta in cui lavora come operaia in una fabbrica che si occupa dello stampaggio della plastica a Borso. “È l’unica donna della fabbrica”, ha detto Alfonso Signorini durante la presentazione della concorrente. In collegamento dalla fabbrica i colleghi che hanno voluto salutare Giselda prima dell’ingresso nella casa.

Ora però è saltata fuori una notizia molto particolare. A riportarla il quotidiano Fanpage, che ha contattato l’azienda per la quale lavora la concorrente del Grande Fratello. “Ha terminato il rapporto di lavoro pochi giorni prima di entrare per evitare problemi all’azienda”, scrive Fanpage riportando quanto riferito dall’azienda.

NON CI CREDO

pic.twitter.com/SwkC9O7kLo — m 👹 vs uni (@itsmc17) September 11, 2023

Durante il collegamento in diretta non c’è stato alcun riferimento al presunto licenziamento e anche i colleghi non hanno fatto alcuna menzione alla decisione di Giselda Torresan di licenziarsi. Ieri sera, proprio uno dei colleghi dell’inquilina della Casa è finito al centro della polemica perché ha mimato un rapporto orale durante la diretta.