Bella Ma’, il programma di Pier Luigi Diaco si ferma: l’annuncio è arrivato dal conduttore. Era tornato in onda solo lunedì dopo la lunga pausa estiva. Obiettivo di questa stagione migliorare gli ascolti, spesso deludenti, dello scorso anno. Un programma che forse è stato capito a metà visto che mette per la prima volta a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ma uniti da linguaggi e strumenti contemporanei, i social network.

Venti concorrenti tra gli Z (18-25 anni) e i boomer (55-90 anni), e 30 opinionisti, sempre divisi tra giovani e adulti, che si dovranno confrontare e sfidare attraverso quiz di cultura generale e challenge creative, utilizzando video di Tik Tok, reel di Instagram e post di Facebook. Un programma che non è nato per caso ma che ha come modello di conduzione il Maurizio Costanzo Show.





Bella Ma’ si ferma mercoledì 13 settembre e venerdì 15

Con Costanzo, del resto, Diaco ha avuto un rapporto speciale: “Aveva la grande capacità di fare l’alto e il basso”.“È la teoria del fritto misto, quando si intervista un personaggio autorevole e uno appartenente al costume. Costanzo è stato un maestro assoluto del talk. Mi ha detto: ‘Nei momenti bui, quando il telefono non squilla, l’importante è alzarsi la mattina e lavorare, avere l’agenda piena’.

Un’edizione ricca di novità. Parlando con la collega Giorgia Cardinaletti al Tgunomattina estate, Pierluigi Diaco aveva dato delle anticipazioni. “Quest’anno ci sarà un viaggio nei 70 anni della Rai. Ogni giovedì faremo Bella Rai. Rai2 è la rete del buonumore, mi piace fare una tv artigianale, regalare spensieratezza con due generazioni a confronto, l’alternanza, il confronto, il ponte generazionale è lo spunto per trascorrere dei pomeriggi piacevoli insieme”.

Eppure già domani, 13 settembre, il programma subirà uno stop. E lo stesso sarà per venerdì 15 settembre. A dare l’annuncio è stato il conduttore: “L’appuntamento è, non a domani perché c’è la coppa Davis, ma a giovedì 15.27 rai2, poi venerdì ancora la coppa Davis e da lunedì successivo regolarmente in onda”.