Ore di ansia, di attesa di paura: la vita del campione è appesa a un filo. Protagonista dell’ultimo Tour de France, sembra sia stato colpito da un infarto mentre era alla guida dell’auto sulla quale viaggiava con la moglie incinta. Racconta una testimone come: “Sono subito andato alla Range Rover nera. Ho visto che c’era una donna incinta e ho subito cercato di rassicurarla. Per soccorrere la donna sono subito arrivati due assistenti sociali della polizia. Poi sono tornato alla macchina per vedere come stava l’uomo”.

“Penso che abbia avuto un attacco epilettico o qualcosa del genere. Abbiamo subito iniziato a rianimarlo e quando sono arrivati i soccorsi sono andato a vedere se potevo fare qualcosa ad altre persone”. L’incidente è avvenuto intorno alle 8,30, quando la macchina con a bordo il ciclista ventisettenne con la moglie, era ferma con semaforo rosso all’incrocio tra Dorpsstraat e Kapelsesteenweg, nel centro di Kalmthout.





Nathan Van Hooydonck gravissimo, il ciclista colpito da infarto

Lui è Nathan Van Hooydonck, 27enne passista belga della Jumbo-Visma, protagonista in entrambi i successi di Jonas Vingegaard al Tour de France. Sui social si è fatta sentire anche la sua squadra: “Possiamo confermare che oggi il nostro Nathan van Hooydonck si è sentito male mentre guidava la sua macchina, ed è stato coinvolto in un incidente stradale. Successivamente è stato trasportato in ospedale, dove riceve buone cure mediche”.

“Non possiamo confermare le voci secondo cui le sue condizioni sarebbero critiche. È sottoposto ad ulteriori accertamenti medici. Grazie a tutti per i vostri messaggi a Nathan e al team”. Notizie che arrivano alla spicciolata parlano di coma per il ciclista ma niente altro trapela. Scrive Repubblica come: “Il mondo del ciclismo è così nuovamente sconvolto da problemi di cuore”.

We can confirm that earlier today our rider Nathan van Hooydonck became unwell while driving his car, leading to his involvement in a traffic accident. He was subsequently transported to the hospital, where he is receiving good medical care. We cannot confirm rumours that his… — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 12, 2023

“Dal 2022 i casi di corridori colpiti da arresto cardiaco, come Colbrelli al Catalunya, o costretti al ritiro dall’attività come Haussler, Vanmarcke, Polanc si sono moltiplicati in maniera preoccupante. La Jumbo di Van Hooydonck è impegnata nell’ultima settimana della Vuelta ed è molto vicina a completare un filotto di successi stagionali nelle grandi corse a tappe che non ha precedenti nella storia del ciclismo”.